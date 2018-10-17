На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі





Про це «



Хлопчина рухався разом зі своїм батьком по вулиці Київській. Наїхавши на каміння, що лежало смугою вдовж всієї дороги, не впорався з керуванням, впав та втратив свідомість. Свідками цієї ситуації стала сім’я ромів, що проживають неподалік місця пригоди. Вони ж і викликали швидку допомогу.



Потерпілого із розбитою головою забрала "швидка".



Як стверджують очевидці, напередодні вулицями міста їздила прибиральна машина та лишила після себе шлейф з брудом та камінням, що значно ускладнило рух як автомобілістам так і велосипедистам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На днях у Ківерцях школяр впав з велосипеда та отримав травму голови через погано почищену дорогу.Про це « Волинській правді » стало відомо з власних джерел.Хлопчина рухався разом зі своїм батьком по вулиці Київській. Наїхавши на каміння, що лежало смугою вдовж всієї дороги, не впорався з керуванням, впав та втратив свідомість. Свідками цієї ситуації стала сім’я ромів, що проживають неподалік місця пригоди. Вони ж і викликали швидку допомогу.Потерпілого із розбитою головою забрала "швидка".Як стверджують очевидці, напередодні вулицями міста їздила прибиральна машина та лишила після себе шлейф з брудом та камінням, що значно ускладнило рух як автомобілістам так і велосипедистам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію