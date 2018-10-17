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На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі

На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі
На днях у Ківерцях школяр впав з велосипеда та отримав травму голови через погано почищену дорогу.

Про це «Волинській правді» стало відомо з власних джерел.

Хлопчина рухався разом зі своїм батьком по вулиці Київській. Наїхавши на каміння, що лежало смугою вдовж всієї дороги, не впорався з керуванням, впав та втратив свідомість. Свідками цієї ситуації стала сім’я ромів, що проживають неподалік місця пригоди. Вони ж і викликали швидку допомогу.

Потерпілого із розбитою головою забрала "швидка".

Як стверджують очевидці, напередодні вулицями міста їздила прибиральна машина та лишила після себе шлейф з брудом та камінням, що значно ускладнило рух як автомобілістам так і велосипедистам.

На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі
На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі
На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі
На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі

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Теги: каміння, дорога, школяр, травма, Ківерці
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