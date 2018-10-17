На Волині школяр розбив голову через розкидане каміння на дорозі
Сьогодні, 17:35
На днях у Ківерцях школяр впав з велосипеда та отримав травму голови через погано почищену дорогу.
Про це «Волинській правді» стало відомо з власних джерел.
Хлопчина рухався разом зі своїм батьком по вулиці Київській. Наїхавши на каміння, що лежало смугою вдовж всієї дороги, не впорався з керуванням, впав та втратив свідомість. Свідками цієї ситуації стала сім’я ромів, що проживають неподалік місця пригоди. Вони ж і викликали швидку допомогу.
Потерпілого із розбитою головою забрала "швидка".
Як стверджують очевидці, напередодні вулицями міста їздила прибиральна машина та лишила після себе шлейф з брудом та камінням, що значно ускладнило рух як автомобілістам так і велосипедистам.
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Про це «Волинській правді» стало відомо з власних джерел.
Хлопчина рухався разом зі своїм батьком по вулиці Київській. Наїхавши на каміння, що лежало смугою вдовж всієї дороги, не впорався з керуванням, впав та втратив свідомість. Свідками цієї ситуації стала сім’я ромів, що проживають неподалік місця пригоди. Вони ж і викликали швидку допомогу.
Потерпілого із розбитою головою забрала "швидка".
Як стверджують очевидці, напередодні вулицями міста їздила прибиральна машина та лишила після себе шлейф з брудом та камінням, що значно ускладнило рух як автомобілістам так і велосипедистам.
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