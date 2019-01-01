Судили волинянина, який продавав тротилові шашки
Сьогодні, 17:51
На Волині засудили чоловіка, який торгував вибухівкою.
Правоохоронці встановили, що волинянин під час проходження військової служби в Житомирській області незаконно придбав понад 10 кг тротилу, - пише пресслужба УСБУ у Волинській області.
Після повернення додому в місто Ковель, зловмисник приховав придбану вибухівку біля свого будинку, а у 2019 році вирішив її продати
Торговець вибухівкою був затриманий під час чергової спроби реалізації тротилових шашок у місті Ковель. У ході обшуку на території домогосподарства злочинця вилучено понад десять кілограмів тротилу.
Слідчі спецслужби завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та скерували матеріали справи з обвинувальним актом до суду.
Ковельський міськрайонний суд визнав торговця тротилом винуватим в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.
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Правоохоронці встановили, що волинянин під час проходження військової служби в Житомирській області незаконно придбав понад 10 кг тротилу, - пише пресслужба УСБУ у Волинській області.
Після повернення додому в місто Ковель, зловмисник приховав придбану вибухівку біля свого будинку, а у 2019 році вирішив її продати
Торговець вибухівкою був затриманий під час чергової спроби реалізації тротилових шашок у місті Ковель. У ході обшуку на території домогосподарства злочинця вилучено понад десять кілограмів тротилу.
Слідчі спецслужби завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та скерували матеріали справи з обвинувальним актом до суду.
Ковельський міськрайонний суд визнав торговця тротилом винуватим в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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