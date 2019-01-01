Судили волинянина, який продавав тротилові шашки

На Волині засудили чоловіка, який торгував вибухівкою.Правоохоронці встановили, що волинянин під час проходження військової служби в Житомирській області незаконно придбав понад 10 кг тротилу, - пише пресслужба УСБУ у Волинській області.Після повернення додому в місто Ковель, зловмисник приховав придбану вибухівку біля свого будинку, а у 2019 році вирішив її продатиТорговець вибухівкою був затриманий під час чергової спроби реалізації тротилових шашок у місті Ковель. У ході обшуку на території домогосподарства злочинця вилучено понад десять кілограмів тротилу.Слідчі спецслужби завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та скерували матеріали справи з обвинувальним актом до суду.Ковельський міськрайонний суд визнав торговця тротилом винуватим в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.