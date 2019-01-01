«Подібної техніки не було»: у луцькій лікарні запрацювала машина, яка миє та дезінфікує інструменти. ФОТО





Придбання цієї машини стало можливим завдяки реалізації в області субпроекту «Вдосокналення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області», - повідомляє



ТОВ «ДМ-Проект» стало переможцем тендеру «Закупівля обладнання для дезінфекції та стерилізації кардіохірургічного обладнання та інструментів». Угоду підписали наприкінці травня, а постачання здійснили у перший тиждень вересня.



Зауважують, на Волинь привезли як машину, так і формальдегідний стерилізатор інструментарію. Вартість постачання – майже 120 тисяч євро, виробник обладнання – AT-OS S.r.l ( Італія), а стерилізатору – МMM Munchener Medizin Mechanik GmbH (Німеччина).



Як уточнює завідувач відділення кардіохірургії ВОКЛ Володимир Пецентій, нова машина продовжить термін служби інструментів та, що не менш важливо, полегшить роботу молодшого медичного та технічного персоналу медзакладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня Волинська обласна клінічна лікарня отримала, здійснила монтаж та ввела в експлуатацію машину, яка миє та стерилізує інструменти.Придбання цієї машини стало можливим завдяки реалізації в області субпроекту «Вдосокналення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області», - повідомляє "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу" Волинської ОДА.ТОВ «ДМ-Проект» стало переможцем тендеру «Закупівля обладнання для дезінфекції та стерилізації кардіохірургічного обладнання та інструментів». Угоду підписали наприкінці травня, а постачання здійснили у перший тиждень вересня.Зауважують, на Волинь привезли як машину, так і формальдегідний стерилізатор інструментарію. Вартість постачання – майже 120 тисяч євро, виробник обладнання – AT-OS S.r.l ( Італія), а стерилізатору – МMM Munchener Medizin Mechanik GmbH (Німеччина).Як уточнює завідувач відділення кардіохірургії ВОКЛ, нова машина продовжить термін служби інструментів та, що не менш важливо, полегшить роботу молодшого медичного та технічного персоналу медзакладу.

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