Луцькі лікарі врятували життя жінці, в якої виявили грижу хребта





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У відділення нейрохірургії Надія А. (з етичних міркувань не вказують прізвища) потрапила раптово. Тривалий час її допікали болі в суставі та нозі. Приступи болю були такі сильні, що зарадити цьому не могли жодні знеболювальні препарати.



«З'ясувалося, що все це через грижу міжхребцевого диску, яка тисла на нервові закінчення. Потрапила на консультацію до нейрохірурга Сергія Васильовича Фецяка. Домовились про планову операцію, але через стрімке погіршення мого самопочуття, вирішили оперувати терміново. Добре і спокійно, коли за справу беруться професіонали. Я дуже вдячна їм, адже жити без щоденного нестерпного болю – це велике щастя», – розповідає жінка.



Надія дякує за професіоналізм, людяність та відданість своїй справі нейрохірургу Волинської обласної клінічної лікарні Сергію Васильовичу Фецяку, анастазіологу Олегу Богдановичу Жуку, медперсоналу та працівникам нейрохірургічного відділення лікарні.



«Нікому не бажаю бути пацієнтом лікарні, але хочу, аби знали, що у наш нелегкий час таки є самовіддані і чуйні люди в білих халатах. Я усім бажаю здоров’я, успіхів та терпимості до нас, пацієнтів», - зазначила жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 37-річну жительку Володимира-Волинського, маму 4 дітей, днями прооперували у Волинській обласній клінічній лікарні.Про це повідомляє Район.in.ua. У відділення нейрохірургії(з етичних міркувань не вказують прізвища) потрапила раптово. Тривалий час її допікали болі в суставі та нозі. Приступи болю були такі сильні, що зарадити цьому не могли жодні знеболювальні препарати.«З'ясувалося, що все це через грижу міжхребцевого диску, яка тисла на нервові закінчення. Потрапила на консультацію до нейрохірурга Сергія Васильовича Фецяка. Домовились про планову операцію, але через стрімке погіршення мого самопочуття, вирішили оперувати терміново. Добре і спокійно, коли за справу беруться професіонали. Я дуже вдячна їм, адже жити без щоденного нестерпного болю – це велике щастя», – розповідає жінка.Надія дякує за професіоналізм, людяність та відданість своїй справі нейрохірургу Волинської обласної клінічної лікарні, анастазіологу, медперсоналу та працівникам нейрохірургічного відділення лікарні.«Нікому не бажаю бути пацієнтом лікарні, але хочу, аби знали, що у наш нелегкий час таки є самовіддані і чуйні люди в білих халатах. Я усім бажаю здоров’я, успіхів та терпимості до нас, пацієнтів», - зазначила жінка.

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