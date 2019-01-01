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Запальна сальса і колоритна Куба: співак з Луцька MONATIK підкорив мережу новим кліпом. ВІДЕО

Запальна сальса і колоритна Куба: співак з Луцька MONATIK підкорив мережу новим кліпом. ВІДЕО
Про новий кліп MONATIK на пісню "Каждый раз" заговорили ще кілька тижнів тому, коли артист опублікував перші кадри з Куби.

Однак вже 12 вересня всі меломани могли побачити яскравий та запальний ролик до ритмічного треку, - повідомляє 24 канал.

Прем'єра кліпу відбулась на офіційному ютуб-каналі MONATIK. Зйомки ювілейного 10 ролика відбулись на кубинському острові Свободи, що символічно показали режисери завдяки запальним постановкам.

"Ця відеоробота якраз про те, що ми намагаємося відшукати і придбати: про свободу. Свободу мислення, руху, свободу вибору. Неважливо, що зовні: руїни, тріщини, нетрі, розкіш чи лиск. Важливо, що всередині. У мрії є два види: неправильна, і та, що збувається. Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися знайти свободу, йти до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань і, хіба що, своєї тростини. І, цілком можливо, ти придбаєш набагато більше", – зазначив MONATIK.

У новому кліпі можна побачити колоритні кубинські вулички та запальну сальсу. Окрім цього, MONATIK показав у відео "Каждый раз" знаменитий особняк Josie Alonso House, згорілий театр, який є пам'яткою архітектури, приголомшливу набережну Малекон в Гавані.




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Теги: MONATIK, новий кліп, запальна пісня, Куба
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