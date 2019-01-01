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Компанія Порошенка купила боєприпаси для армії

Компанія Порошенка купила боєприпаси для армії
Корпорація Roshen продовжує підтримувати українську армію, та виділяє власні кошти на її розвиток. Так, нещодавно до війська передали значну партію боєприпасів до стрілкової зброї натівського калібру.

Повідомляє Національний Промисловий Портал.

До одного з підрозділів українського війська передали патрони .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок.

Нагадаємо, концерн Roshen передавав Збройним силам сотні снайперських гвинтівок натівського калібру, серед яких була й вітчизняна "Зброяр Z-10".

Довідка:

.338 Lapua Magnum – набій центрального бою з гільзою пляшкової форми, без виступу закраїни, розроблений для військових снайперів для ефективної стрільби на велику відстань.

.308 Winchester — унітарний гвинтівковий набій без закраїни з гільзою пляшечної форми на основі якого був створений військовий набій 7,62×51 мм НАТО.

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Теги: Порошенко, українська армія, купили боєприпаси
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