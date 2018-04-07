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Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію

Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію
Співробітники сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських УКЗ ГУНП у Волинській зустрілися із луцькими студентами, аби розповісти їм про роботу у поліції та зорієнтувати на вибір майбутньої професії.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Поліцейські відвідали, зокрема, Луцькі педагогічні коледжі на вулиці Глушець і проспекті Волі та Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію

Студентам розповіли про оголошені конкурси на заміщення вакантних посад у підрозділах поліції області, ознайомили з умовами прийняття на службу до поліції, довели вимоги до кандидатів на посади.

На завершення правоохоронці відповіли на усі запитання студентів та роздали інформаційні листівки.

Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію
Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію

Нагадаємо, минулого тижня поліцейські Волині в режимі онлайн зустрілися із представниками міських та районних центрів зайнятості області.

Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію

Подати анкету для участі у конкурсі можна на сайті nabir.np.gov.ua.

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Теги: робота, студенти, поліція, правоохоронці
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