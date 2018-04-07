Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію





Про це йдеться на



Поліцейські відвідали, зокрема, Луцькі педагогічні коледжі на вулиці Глушець і проспекті Волі та Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.





Студентам розповіли про оголошені конкурси на заміщення вакантних посад у підрозділах поліції області, ознайомили з умовами прийняття на службу до поліції, довели вимоги до кандидатів на посади.



На завершення правоохоронці відповіли на усі запитання студентів та роздали інформаційні листівки.





Нагадаємо, минулого тижня поліцейські Волині в режимі онлайн зустрілися із представниками міських та районних центрів зайнятості області.





Подати анкету для участі у конкурсі можна на сайті

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