Волинські правоохоронці агітували студентів йти працювати у поліцію
Сьогодні, 02:14
Співробітники сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських УКЗ ГУНП у Волинській зустрілися із луцькими студентами, аби розповісти їм про роботу у поліції та зорієнтувати на вибір майбутньої професії.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Поліцейські відвідали, зокрема, Луцькі педагогічні коледжі на вулиці Глушець і проспекті Волі та Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Студентам розповіли про оголошені конкурси на заміщення вакантних посад у підрозділах поліції області, ознайомили з умовами прийняття на службу до поліції, довели вимоги до кандидатів на посади.
На завершення правоохоронці відповіли на усі запитання студентів та роздали інформаційні листівки.
Нагадаємо, минулого тижня поліцейські Волині в режимі онлайн зустрілися із представниками міських та районних центрів зайнятості області.
Подати анкету для участі у конкурсі можна на сайті nabir.np.gov.ua.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Поліцейські відвідали, зокрема, Луцькі педагогічні коледжі на вулиці Глушець і проспекті Волі та Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Студентам розповіли про оголошені конкурси на заміщення вакантних посад у підрозділах поліції області, ознайомили з умовами прийняття на службу до поліції, довели вимоги до кандидатів на посади.
На завершення правоохоронці відповіли на усі запитання студентів та роздали інформаційні листівки.
Нагадаємо, минулого тижня поліцейські Волині в режимі онлайн зустрілися із представниками міських та районних центрів зайнятості області.
Подати анкету для участі у конкурсі можна на сайті nabir.np.gov.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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