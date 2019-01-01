Стрілянина у Карпилівці: поліцейські та поранені чоловіки розповіли подробиці інциденту. ВІДЕО





Такі наслідки «нічного спілкування» між селянами та поліцією поблизу села Карпилівка Ківерцівського району. Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, інцидент трапився 11 вересня близько опівночі.



Під час здійснення патрулювання Ківерцівського району, неподалік села Карпилівка співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Fiat Scudo». Водій автомобіля, 46-річний мешканець села Карпилівка, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та надати документи на автомобіль.



Наразі двоє поліцейських перебувають на лікуванні у неврології.



Завідувачка відділення Оксана Ващук їхній стан характеризує так:



«Поступили зі скаргами на головний біль дифузний, нудоту, була блювота, короткочасно втрачали свідомість. Було поставлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, наявні забійні рани та садна. Такі травми можна отримати внаслідок побиття».



Поліцейський Юрій Прокопчук під час розмови із керівниками обласної поліції розповів, що цієї ночі він був на патрулюванні разом з напарником біля Карпилівки. Зупинили машину місцевого жителя. Той відмовився надати документи на автомобіль та покликав на місце односельчан. Каже, ті приїхали зі зброєю.



«З карабіном – наставляє на мене, я відразу дістаю табельну зброю. Я тільки повертаю голову – бачу, що б’є його (напарника) ногою по голові, він відлітає від удару, ті на мене йдуть. Я роблю два попереджувальні постріли», - каже поліцейський Юрій Прокопчук.



Зі слів поліцейського водій машини на нього напав: «Я йому стріляв, виходить, в нижню кінцівку, в ногу. Він не реагував, я думав, що патрони холості. Він мене завалив в рів і почав очі видирати, я його якось скинув і після цього другий почав мене добивати і хотів забрати зброю».



У палаті обласної клінічної в хірургічному відділенні перебувають двоє мешканців Карпилівки. В обох – вогнепальні поранення ніг.



Один з них - Олександр Шнит каже, що поліцейські його безпідставно зупинили: «Один мене витягував, другий балончик взяв – почали пшикати. Я впав на коліна. Один тримав, інший бив, я кажу, що ж ви робите. І це вони били мене й приїхали хлопці. Діма підійшов розбороняти, і він вистрілив в нього, а в мене вистрілив ще до них, як їх не було. Це я при тому всьому й не чув, як вони вистрілили».



Інший чоловік з вогнепальним пораненням, Дмитро, не захотів називати своє прізвище.



«Приїхав, бачу, один сидить на дядькові, інший – б’є ногою в голову. Я хотів того відібрати, а він мені вистрілив в ногу. Все. Хотів просто відпихнути. Якби ми не приїхали – вони його вбили б. Вони з простреленою ногою людину били ногами».



Олександр Шнит каже, що зброї у його товаришів не було.



«Уже не знають, як викрутитись – то зброю нам приписують. Якщо в нас була зброя – то в них ні один не прострелений, правильно, ні? Ніхто їх не бив, пальцем не чіпав».



Лікар-хірург Богдан Степан каже, що стан чоловіків стабільний, загрози життю немає.



«Вони перебуватимуть на стаціонарному лікуванні, доки не буде заживлення повного – тоді вже вони будуть відправлені додому на доліковування за місцем проживання. Вони проходять планове стаціонарне лікування з усім комплексом заходів, які потребують пацієнти даної групи».



Начальник поліції області Петро Шпига розповів, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 345-ю – опір працівникам поліції.



«На даний час встановлені практично всі учасники події, вирішується питання в рамках кримінального провадження по всіх слідчих діях і по їх затриманню. Ми знаємо, що було до 10 осіб, точно вже 5 осіб встановлено, бо є записи від боді-камер, які були на поліцейських».



Правомірність використання зброї співробітниками поліції вивчають слідчі Державного бюро розслідувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями в обласній лікарні, двоє поліцейських – зі струсом мозку та забоями у Ківерцівській райлікарні.Такі наслідки «нічного спілкування» між селянами та поліцією поблизу села Карпилівка Ківерцівського району. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Нагадаємо,Під час здійснення патрулювання Ківерцівського району, неподалік села Карпилівка співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Fiat Scudo». Водій автомобіля, 46-річний мешканець села Карпилівка, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та надати документи на автомобіль.Наразі двоє поліцейських перебувають на лікуванні у неврології.Завідувачка відділенняїхній стан характеризує так:«Поступили зі скаргами на головний біль дифузний, нудоту, була блювота, короткочасно втрачали свідомість. Було поставлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, наявні забійні рани та садна. Такі травми можна отримати внаслідок побиття».Поліцейськийпід час розмови із керівниками обласної поліції розповів, що цієї ночі він був на патрулюванні разом з напарником біля Карпилівки. Зупинили машину місцевого жителя. Той відмовився надати документи на автомобіль та покликав на місце односельчан. Каже, ті приїхали зі зброєю.«З карабіном – наставляє на мене, я відразу дістаю табельну зброю. Я тільки повертаю голову – бачу, що б’є його (напарника) ногою по голові, він відлітає від удару, ті на мене йдуть. Я роблю два попереджувальні постріли», - каже поліцейський Юрій Прокопчук.Зі слів поліцейського водій машини на нього напав: «Я йому стріляв, виходить, в нижню кінцівку, в ногу. Він не реагував, я думав, що патрони холості. Він мене завалив в рів і почав очі видирати, я його якось скинув і після цього другий почав мене добивати і хотів забрати зброю».У палаті обласної клінічної в хірургічному відділенні перебувають двоє мешканців Карпилівки. В обох – вогнепальні поранення ніг.Один з них -каже, що поліцейські його безпідставно зупинили: «Один мене витягував, другий балончик взяв – почали пшикати. Я впав на коліна. Один тримав, інший бив, я кажу, що ж ви робите. І це вони били мене й приїхали хлопці. Діма підійшов розбороняти, і він вистрілив в нього, а в мене вистрілив ще до них, як їх не було. Це я при тому всьому й не чув, як вони вистрілили».Інший чоловік з вогнепальним пораненням,, не захотів називати своє прізвище.«Приїхав, бачу, один сидить на дядькові, інший – б’є ногою в голову. Я хотів того відібрати, а він мені вистрілив в ногу. Все. Хотів просто відпихнути. Якби ми не приїхали – вони його вбили б. Вони з простреленою ногою людину били ногами».Олександр Шнит каже, що зброї у його товаришів не було.«Уже не знають, як викрутитись – то зброю нам приписують. Якщо в нас була зброя – то в них ні один не прострелений, правильно, ні? Ніхто їх не бив, пальцем не чіпав».Лікар-хірургкаже, що стан чоловіків стабільний, загрози життю немає.«Вони перебуватимуть на стаціонарному лікуванні, доки не буде заживлення повного – тоді вже вони будуть відправлені додому на доліковування за місцем проживання. Вони проходять планове стаціонарне лікування з усім комплексом заходів, які потребують пацієнти даної групи».Начальник поліції областірозповів, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 345-ю – опір працівникам поліції.«На даний час встановлені практично всі учасники події, вирішується питання в рамках кримінального провадження по всіх слідчих діях і по їх затриманню. Ми знаємо, що було до 10 осіб, точно вже 5 осіб встановлено, бо є записи від боді-камер, які були на поліцейських».Правомірність використання зброї співробітниками поліції вивчають слідчі Державного бюро розслідувань.

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