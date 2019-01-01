Повітря, ґрунтові води, радіація: у місті на Волині проведуть комплексну екологічну перевірку





Про це розповіли Віктор Марчак та член комісії Володимир Шаповал.



Нагадаємо, депутати зверталися з ініціативою проведення в місті екологічного обстеження повітря та радіаційного забруднення; взяття під належний контроль роботи екологічно небезпечних підприємств; залучення до контролю за викидами обласних та місцевих лабораторних центрів МОЗУ та Держпродспоживслужби.



Як розповів Марчак, була проведена перевірка підприємства “Кроноспан” за дозволом Міністерства екології та природних ресурсів. Не одразу вдалося ініціювати перевірку на ливарному заводі, але й на це вже є дозвіл, очікують на експертизу.



Кроноспан планує показати детально процес виробництва та розповісти про свою діяльність

Шаповал повідомив, що підприємство готове відкрито показати свою діяльність та відповісти на запитання громадськості. Планується створення невеликої ініціативної групи, в яку можуть увійти активісти, представники громадських організацій та ЗМІ.



Попередньо депутати побували на Кроноспані: “Запропонували гендиректору Наталії Покінській організувати зустріч, на якій можна детально поговорити та побачити процес виробництва”.



Шаповал також зазначив, що на Кроноспані встановлюють фільтри. Як повідомили, один вже знаходиться на території підприємства, який мають до кінця року встановити. Під ще один готують майданчик, до березня 2020 року мають обладнати.



До слова, в 2020 році вступають в дію нові норми екологічного законодавства, тому виробництво має відповідати нормативам дозволених викидів забруднюючих речовин. Це зумовлює необхідність встановлення додаткових фільтрів.



Планується комплексна перевірка екології Нововолинська за чотирма напрямками



Марчак повідомив, що триває узгодження між контролюючими органами про проведення експертизи в Нововолинську за такими критеріями: якість повітря, ґрунтових вод, породи на териконах та рівня радіації.



Перевірку проведе Волинський обласний лабораторний центр, обговорюється питання залучення місцевих контролюючих органів.



“Експертиза повітря та ґрунтових вод відбувається за бюджетні кошти, за перевірку териконів та рівня радіації заплатить Кроноспан. Буде залучено громадськість, журналістів. Де скажуть – там вимірятимуть”, – розповідає про плани голова екологічної комісії.



Окрім того Марчак отримав інформацію про статистику захворюваності на онкологію в Волинській області та в Нововолинська зокрема. Про результати повідомимо згодом.



Нагадаємо, 22-го грудня 2017 року на сесії Нововолинської міськради прийнято рішення взяти до відома запит депутата міської ради Віктора Марчака щодо виробничої діяльності ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» та створити тимчасову робочу депутатську комісію по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища промисловими підприємствами міста. До тимчасової депутатської комісії увійшли, не лише депутати, а й представники виконавчого комітету та інших контролюючих органів.



Після проведення усіх перевірок та експертиз, організують відкрите засідання тимчасової депутатської екологічної комісії з залученням представників міської влади, відповідних інстанцій, керівників підприємств, мешканців міста та навколишніх сіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську планують провести експертизу повітря, ґрунтових вод, породи на териконах та рівня радіації. Окрім того, проведуть перевірку ливарного заводу та покажуть активістам та журналістам роботу підприємства «Кроноспан».Про це розповіли БУГу голова тимчасової депутатської екологічної комісіїта член комісіїНагадаємо, депутати зверталися з ініціативою проведення в місті екологічного обстеження повітря та радіаційного забруднення; взяття під належний контроль роботи екологічно небезпечних підприємств; залучення до контролю за викидами обласних та місцевих лабораторних центрів МОЗУ та Держпродспоживслужби.Як розповів Марчак, була проведена перевірка підприємства “Кроноспан” за дозволом Міністерства екології та природних ресурсів. Не одразу вдалося ініціювати перевірку на ливарному заводі, але й на це вже є дозвіл, очікують на експертизу.Кроноспан планує показати детально процес виробництва та розповісти про свою діяльністьШаповал повідомив, що підприємство готове відкрито показати свою діяльність та відповісти на запитання громадськості. Планується створення невеликої ініціативної групи, в яку можуть увійти активісти, представники громадських організацій та ЗМІ.Попередньо депутати побували на Кроноспані: “Запропонували гендиректору Наталії Покінській організувати зустріч, на якій можна детально поговорити та побачити процес виробництва”.Шаповал також зазначив, що на Кроноспані встановлюють фільтри. Як повідомили, один вже знаходиться на території підприємства, який мають до кінця року встановити. Під ще один готують майданчик, до березня 2020 року мають обладнати.До слова, в 2020 році вступають в дію нові норми екологічного законодавства, тому виробництво має відповідати нормативам дозволених викидів забруднюючих речовин. Це зумовлює необхідність встановлення додаткових фільтрів.Планується комплексна перевірка екології Нововолинська за чотирма напрямкамиМарчак повідомив, що триває узгодження між контролюючими органами про проведення експертизи в Нововолинську за такими критеріями: якість повітря, ґрунтових вод, породи на териконах та рівня радіації.Перевірку проведе Волинський обласний лабораторний центр, обговорюється питання залучення місцевих контролюючих органів.“Експертиза повітря та ґрунтових вод відбувається за бюджетні кошти, за перевірку териконів та рівня радіації заплатить Кроноспан. Буде залучено громадськість, журналістів. Де скажуть – там вимірятимуть”, – розповідає про плани голова екологічної комісії.Окрім того Марчак отримав інформацію про статистику захворюваності на онкологію в Волинській області та в Нововолинська зокрема. Про результати повідомимо згодом.Нагадаємо, 22-го грудня 2017 року на сесії Нововолинської міськради прийнято рішення взяти до відома запит депутата міської ради Віктора Марчака щодо виробничої діяльності ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» та створити тимчасову робочу депутатську комісію по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища промисловими підприємствами міста. До тимчасової депутатської комісії увійшли, не лише депутати, а й представники виконавчого комітету та інших контролюючих органів.Після проведення усіх перевірок та експертиз, організують відкрите засідання тимчасової депутатської екологічної комісії з залученням представників міської влади, відповідних інстанцій, керівників підприємств, мешканців міста та навколишніх сіл.

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