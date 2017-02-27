У місті на Волині «на гарячому» спіймали автокрадія





Про це інформує



Злодій ножицями відкрив замок дверей автомобіля ВАЗ-063 та виніс ящик з інструментом, який відніс в сквер, що на мікрорайоні Шахтарському. Коли той повернувся, щоб викрасти інше майно, був затриманий патрульним нарядом Нововолинського відділення поліції.



Відповідно до вимог сатей 167,168, 214, 237 КПК України, було проведено огляд місцевості з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин злочину.



При огляді в затриманого було виявлено речі. В кишенях – 100 доларів США, сумка, в якій були велюрові жіночі рукавиці, розкладний ніж, ліхтарик, мобільний телефон. На кришці багажника автомобіля ВАЗ залишені хірургічні ножиці. Чоловік пояснив, що відкрив ними машину.



Слідчі розглядають причетність особи до вчинення інших правопорушень, – йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 6-го вересня.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 1-го вересня близько 3:00 поблизу будинку № 32 по проспекту Перемоги в Нововолинську чоловік викрав з автівки інструменти і повернувся за іншим майном, та був спійманим на місці злочину.Про це інформує БУГ Злодій ножицями відкрив замок дверей автомобіля ВАЗ-063 та виніс ящик з інструментом, який відніс в сквер, що на мікрорайоні Шахтарському. Коли той повернувся, щоб викрасти інше майно, був затриманий патрульним нарядом Нововолинського відділення поліції.Відповідно до вимог сатей 167,168, 214, 237 КПК України, було проведено огляд місцевості з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин злочину.При огляді в затриманого було виявлено речі. В кишенях – 100 доларів США, сумка, в якій були велюрові жіночі рукавиці, розкладний ніж, ліхтарик, мобільний телефон. На кришці багажника автомобіля ВАЗ залишені хірургічні ножиці. Чоловік пояснив, що відкрив ними машину.Слідчі розглядають причетність особи до вчинення інших правопорушень, – йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 6-го вересня.Триває слідство.

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