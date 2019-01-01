13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець Володимир Чопюк (на фото).
Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк, депутат Луцької міської ради Андрій Білан та в.о. голови Луцької міської організації РПЛ Андрій Токаренко.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні – День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.
ВолиньPost приєднується до привітань на адресу іменинників і бажає їм міцного здоров’я, успіху і гарного настрою.
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Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк, депутат Луцької міської ради Андрій Білан та в.о. голови Луцької міської організації РПЛ Андрій Токаренко.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні – День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.
ВолиньPost приєднується до привітань на адресу іменинників і бажає їм міцного здоров’я, успіху і гарного настрою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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