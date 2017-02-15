Вісім волинських громад вивчали польський досвід у агротуризмію. ФОТО
12 вересень, 23:40
На Волині продовжують реалізовувати навчальні проекти для малих господарств та підприємств ОТГ, аби стимулювати розвивати власний бізнес без значних фінансових інвестицій. Ці проекти відбуваються в рамках програми розвитку «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща та за сприяння Генерального консульства РП в Луцьку. Цьогоріч учасниками проекту є особи, які планують працювати у сфері агротуризму.
6-8 вересня представники Павлівської, Рівненської, Голобської, Підгайцівської, Торчинської та Цуманської громад взяли участь у поїздці до Польщі, де вивчали та переймали досвід польських колег та відвідували унікальні туристичні агрогосподарства.
«Kraina Rumianku» в Головні (Парчевський повіт, Люблінське воєводство) – це невеличке село, де фактично немає жодних підприємств. Приміщення колишньої школи вирішили переробити під туристичний об’єкт. Кабінети вдалося облаштувати «під старовину».
«Kraina Rumianku» – це приклад того, що стара школа може стати інтерактивним музеєм, де можна відчути, що таке щоденний побут селян. Тут ти не оглядаєш печі, реманент, обереги, а розумієш їх практичне і духовне призначення, цілісність повсякденного життя і згуртованість сім’ї, родини, сільської громади. Учасники делегації змогли й власноруч приготувати рогалики з трояндовим конфітюром у справжній печі, які потім самі й куштували.
Більше того, в «Kraina Rumianku» пропонують організовувати вечорниці, або ж дівич-вечори. На вихідні приїздять чимало компаній дівчат, які вчаться пекти справжній хліб, ткати на верстаті й багато іншого. По закінченню нареченій видається сертифікат справжньої господині.
Представниця Павлівської ОТГ Галина Власюк зауважила, що їй дуже сподобалося, як люди з простих речей зробили доволі привабливий туристичний об’єкт.
«У нас є санаторій «Барвінок», і думаю, що там теж можна було б зробити щось подібне», – додала вона.
Згодом у комплексі добудували й інші споруди, де зараз здають кімнати на ніч (до речі, кожна з них зроблена у іншому стилі, тут навіть є «кімната з лелеками», де, як кажуть, обов’язково з’являються діти). Інтер’єр в кімнатах теж старовинний. Як розповідає керівництво комплексу, фактично усе це вони робили власними силами, в тому числі й реставрували меблі.
Також є велике приміщення, де відбуваються вистави, майстерки, перегляди фільмів. Тут готують чимало цікавих страв, зокрема частували українців супом з кропиви.
«Kraina Rumianku» у сезон приймає до двохсот дітей в день. Власне, окрім майстерок їм пропонують цікаву теренову гру, під час якої потрібно відгадувати загадки, стріляти з лука, доїти «несправжню» корову, вивчати призначення різних трав тощо, а також переглядати вистави на місцевій говірці. До роботі в центрі задіяні місцеві жителі. Для прикладу, одній з артисток – 83 роки.
«Ми отримали багато позитивних вражень. Будемо переймати досвід для себе», – ділиться думками представник Рівненської ОТГ Володимир Хомік.
«Нам теж треба навчитися використовувати власну самобутність. Якщо правильно зробити промоцію, то й у нас можна створювати подібні центри, які будуть цікавими для туристів», – додали представники Підгайцівської громади.
«Дуже приємно бути в місці, де люди люблять свою справу і працюють із задоволенням. Сподіваюся, що вже дуже скоро й вони зможуть приїхати до нас на забави», – розповіла представниця Торчинської ОТГ Алла Ревуцька. До речі, у їхній громаді вже є певні напрацювання в сфері агротуризму.
Також учасники делегації відвідали «Татарське Село». Так, саме в цьому поселенні колись проживали польські татари. Наразі їх тут немає, але місцеві жителі зберегли їх традиції і той східний присмак, які вони внесли в культуру та історію Речі Посполитої, як на полі битв, так і в господарці. Тож тут відбувається великий фестиваль, на який приїздять татари з різних куточків Польщі й не тільки.
У селі частують національною кухнею, вчать стріляти з лука, а також проводять екскурсію на цвинтар, який не так давно почали відновлювати, а оскільки татарські поховання дуже відрізняються від наших, то доволі пізнавально побачити і познайомитися з культурою інших народів.
До слова, екскурсії тут поводять теж місцеві жителя села, таким чиною маючи роботу.
«Ми дуже вражені тим, як з нічого люди роблять щось. І це дуже цікавий досвід, який ми спробуємо впровадити і в себе», – зауважили представники Голобської ОТГ.
Так, наразі в них уже є важливий туристичний об’єкт – «Волинська Голландія», але наразі це дуже сезонно, а тому варто працювати над тим, аби туристам було що показати у різну пору року.
«Думаю ми маленькими кроками теж почнемо щось робити», – додали представники Цуманської громади і подякували за запрошення.
Захід відбувся в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області», який триватиме до грудня. Для відібраних представників ОТГ передбачені й практичні навчання у сфері агротуризму та ярмарок громад.
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6-8 вересня представники Павлівської, Рівненської, Голобської, Підгайцівської, Торчинської та Цуманської громад взяли участь у поїздці до Польщі, де вивчали та переймали досвід польських колег та відвідували унікальні туристичні агрогосподарства.
«Kraina Rumianku» в Головні (Парчевський повіт, Люблінське воєводство) – це невеличке село, де фактично немає жодних підприємств. Приміщення колишньої школи вирішили переробити під туристичний об’єкт. Кабінети вдалося облаштувати «під старовину».
«Kraina Rumianku» – це приклад того, що стара школа може стати інтерактивним музеєм, де можна відчути, що таке щоденний побут селян. Тут ти не оглядаєш печі, реманент, обереги, а розумієш їх практичне і духовне призначення, цілісність повсякденного життя і згуртованість сім’ї, родини, сільської громади. Учасники делегації змогли й власноруч приготувати рогалики з трояндовим конфітюром у справжній печі, які потім самі й куштували.
Більше того, в «Kraina Rumianku» пропонують організовувати вечорниці, або ж дівич-вечори. На вихідні приїздять чимало компаній дівчат, які вчаться пекти справжній хліб, ткати на верстаті й багато іншого. По закінченню нареченій видається сертифікат справжньої господині.
Представниця Павлівської ОТГ Галина Власюк зауважила, що їй дуже сподобалося, як люди з простих речей зробили доволі привабливий туристичний об’єкт.
«У нас є санаторій «Барвінок», і думаю, що там теж можна було б зробити щось подібне», – додала вона.
Згодом у комплексі добудували й інші споруди, де зараз здають кімнати на ніч (до речі, кожна з них зроблена у іншому стилі, тут навіть є «кімната з лелеками», де, як кажуть, обов’язково з’являються діти). Інтер’єр в кімнатах теж старовинний. Як розповідає керівництво комплексу, фактично усе це вони робили власними силами, в тому числі й реставрували меблі.
Також є велике приміщення, де відбуваються вистави, майстерки, перегляди фільмів. Тут готують чимало цікавих страв, зокрема частували українців супом з кропиви.
«Kraina Rumianku» у сезон приймає до двохсот дітей в день. Власне, окрім майстерок їм пропонують цікаву теренову гру, під час якої потрібно відгадувати загадки, стріляти з лука, доїти «несправжню» корову, вивчати призначення різних трав тощо, а також переглядати вистави на місцевій говірці. До роботі в центрі задіяні місцеві жителі. Для прикладу, одній з артисток – 83 роки.
«Ми отримали багато позитивних вражень. Будемо переймати досвід для себе», – ділиться думками представник Рівненської ОТГ Володимир Хомік.
«Нам теж треба навчитися використовувати власну самобутність. Якщо правильно зробити промоцію, то й у нас можна створювати подібні центри, які будуть цікавими для туристів», – додали представники Підгайцівської громади.
«Дуже приємно бути в місці, де люди люблять свою справу і працюють із задоволенням. Сподіваюся, що вже дуже скоро й вони зможуть приїхати до нас на забави», – розповіла представниця Торчинської ОТГ Алла Ревуцька. До речі, у їхній громаді вже є певні напрацювання в сфері агротуризму.
Також учасники делегації відвідали «Татарське Село». Так, саме в цьому поселенні колись проживали польські татари. Наразі їх тут немає, але місцеві жителі зберегли їх традиції і той східний присмак, які вони внесли в культуру та історію Речі Посполитої, як на полі битв, так і в господарці. Тож тут відбувається великий фестиваль, на який приїздять татари з різних куточків Польщі й не тільки.
У селі частують національною кухнею, вчать стріляти з лука, а також проводять екскурсію на цвинтар, який не так давно почали відновлювати, а оскільки татарські поховання дуже відрізняються від наших, то доволі пізнавально побачити і познайомитися з культурою інших народів.
До слова, екскурсії тут поводять теж місцеві жителя села, таким чиною маючи роботу.
«Ми дуже вражені тим, як з нічого люди роблять щось. І це дуже цікавий досвід, який ми спробуємо впровадити і в себе», – зауважили представники Голобської ОТГ.
Так, наразі в них уже є важливий туристичний об’єкт – «Волинська Голландія», але наразі це дуже сезонно, а тому варто працювати над тим, аби туристам було що показати у різну пору року.
«Думаю ми маленькими кроками теж почнемо щось робити», – додали представники Цуманської громади і подякували за запрошення.
Захід відбувся в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області», який триватиме до грудня. Для відібраних представників ОТГ передбачені й практичні навчання у сфері агротуризму та ярмарок громад.
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