У Луцьку нагородили плавця, який врятував потопельника на Теремнівських ставках

Андрію Дуді, який 4 червня 2019 року врятував життя чоловікові, що тонув, вручили медаль «За врятоване життя» від ДСНС України у Волинській області.



Про це стало відомо 12 вересня під час урочистої церемонії нагородження найкращих спортсменів та працівників галузі, а також усіх лучан, що здійснили вагомий внесок в розвиток спортивного життя Луцька, з нагоди Дня фізичної культури та спорту у Палаці учнівської молоді, - пишуть



Під час заходу заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук зазначив, що міська влада отримала доручення від ДСНС у Волинській області, й особисто він має честь вручити медаль «За врятоване життя» спортсмену-плавцю Андрію Дуді.





«Декілька спортсменів комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» були залучені до роботи на рятувальних постах на Теремнівській водоймі та на річці Стир. Влітку двоє вихованців нашої школи плавання вртятували життя людини. При чому, коли чоловіка витягнули з води, медики констатували важкий стан і порадили рятувальникам не розповсюджувати інформацію про врятованого чоловіка, адже вважали, що постраждалий не виживе. Проте потім ті ж медики визнали, що завдяки реанімаційним заходам, які провели рятувальники, вдалося врятувати життя людини. І, разом з тим, за літній період було врятовано багато людей на території Центрального пляжу та на пляжі Теремнівських ставків. Жоден із врятованих не загинув. Тому, виконуючи звернення від ДСНС, запрошую на сцену, не побоюсь цього слова, Героя - Андрія Романовича Дуду», - звернувся до присутніх посадовець.



Під бурхливі овації залу він запросив на сцену рятувальника і вручив йому відомчу нагороду від ДСНС – медаль «За врятоване життя».





Нагадаємо, 4 червня 2019 року 32-річний чоловік хотів перепливти водойму в Луцьку, але не розрахував сили та почав тонути. Його

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