У Луцьку розгорівся конфлікт довкола ліквідованого ринку «Привіз». ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



На ринку “Привіз” торгівля велась півтора десятка років. Проте, 2019-го його ліквідували і тепер на цьому місці мають звести торговий центр. Люди, які роками возили сюди свою домашню продукцію, нині, кажуть, не мають де дітись. Тож і торгують там, де бачать.



З візитом муніципалів розпочались суперечки. Люди не хотіли покидати свої “робочі” місця.



Закриваючи ринок, торговцям пообіцяли надати площу розміром у 400 квадратів, для того аби вони могли продовжувати займатись торгівлею. Проте, цього не зробили. Тож, люди опинилися на вулиці. На інших ринках, говорять, їм місця нема. Хоча, за інформацією муніципалів, місця торгівлі Луцька заповнені не до кінця.



На імпровізованому ринку – десятки продавців. Усі вони стоять по кілька годин на сонці, або ж привозять з собою стільці, невеликі розкладні столики, щоб було де покласти товар.



У торговців вже є свої постійні покупці.



Попри сварки, люди й далі реалізовували свій товар, а мунвартівці продовжували за ними спостерігати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Привокзальному майдані розгорівся конфлікт. Перші намагались зупинити незаконну стихійну торгівлю.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу На ринку “Привіз” торгівля велась півтора десятка років. Проте, 2019-го його ліквідували і тепер на цьому місці мають звести торговий центр. Люди, які роками возили сюди свою домашню продукцію, нині, кажуть, не мають де дітись. Тож і торгують там, де бачать.З візитом муніципалів розпочались суперечки. Люди не хотіли покидати свої “робочі” місця.Закриваючи ринок, торговцям пообіцяли надати площу розміром у 400 квадратів, для того аби вони могли продовжувати займатись торгівлею. Проте, цього не зробили. Тож, люди опинилися на вулиці. На інших ринках, говорять, їм місця нема. Хоча, за інформацією муніципалів, місця торгівлі Луцька заповнені не до кінця.На імпровізованому ринку – десятки продавців. Усі вони стоять по кілька годин на сонці, або ж привозять з собою стільці, невеликі розкладні столики, щоб було де покласти товар.У торговців вже є свої постійні покупці.Попри сварки, люди й далі реалізовували свій товар, а мунвартівці продовжували за ними спостерігати.

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