Чоловік викинув дружину з четвертого поверху, а вона вижила





Про це повідомляють



Жінка тільки-но встигла повернутися з нічної зміни додому, зайшла до квартири, а за якусь мить уже вилетіла з вікна власної кухні.



Медики діагностували в Ольги струс мозку, розрив нирки, роздроблення тазу, переломи обох стегон і численні забої.



Спочатку правоохорнці думали, що це спроба самогубства, мовляв, бідолашна просто не витримала регулярних знущань чоловіка, який постійно розпускав руки.



Кілька днів Ольга була без свідомості. Лікарі боролися за її життя, а волонтери збирали гроші на ліки – щодня було потрібно по кілька тисяч.



Прийшовши до свідомості, вона повідомила, що її з вікна викинув власний чоловік.



У той же день поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Зловмисника утримують в СІЗО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля багатоповерхового будинка у Харкові на Мереф’янському шосе знайшли жінку з чисельними травмами. Як виявилося, на клумбі, вся закривавлена та без свідомості, лежала 36-річна мати двох дітей.Про це повідомляють Факти Жінка тільки-но встигла повернутися з нічної зміни додому, зайшла до квартири, а за якусь мить уже вилетіла з вікна власної кухні.Медики діагностували в Ольги струс мозку, розрив нирки, роздроблення тазу, переломи обох стегон і численні забої.Спочатку правоохорнці думали, що це спроба самогубства, мовляв, бідолашна просто не витримала регулярних знущань чоловіка, який постійно розпускав руки.Кілька днів Ольга була без свідомості. Лікарі боролися за її життя, а волонтери збирали гроші на ліки – щодня було потрібно по кілька тисяч.Прийшовши до свідомості, вона повідомила, що її з вікна викинув власний чоловік.У той же день поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Зловмисника утримують в СІЗО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію