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Досягла висоти людського зросту: у центрі волинського міста росте небезпечна рослина. ФОТО

Досягла висоти людського зросту: у центрі волинського міста росте небезпечна рослина. ФОТО
Любомльчани скаржаться, що ніхто не повикошував амброзію вздовж тротуару біля багатоповерхівок на вулиці Незалежності.

Отруйна рослина подекуди досягла висоти людського зросту, скоро буде осипатися насіння. Про це інформє Кордон.

Нагадаємо, амброзія — один із найнебезпечніших бур’янів-алергенів, її пилок викликає алергічний риніт (сінну гарячку).

“Розводимо Амброзію. Строк зберігання насіння 7 років. Вулиця Незалежності (недалеко Свято-Георгіївської церкви). Ось так виглядають у нас тротуари”, – написала любомльчанка на електронну пошту редакції, додавши світлини з місця, де розрісся карантинний бур’ян.

Журналісти звернулися до Миколи Оніщука – заступника міського голови по виконавчій роботі, за роз’ясненням, хто має окультурити цю територію,

З його слів, згадана територія прилегла до багатоквартирного будинку, жителі якого б мали облагороджувати її самостійно. Звідти амброзія насіялась та почала проростати і на іншій стороні тротуару, де міськрада регулярно викошувала ділянку.

“Ніхто з проханням допомогти вирішити проблему в міськраду не звертався. Бажано, щоб люди безпосередньо сповіщали нам про такого роду проблеми, а не через ЗМІ. Завтра когось направимо викосити цей бур’ян”, — зазначив він.
Досягла висоти людського зросту: у центрі волинського міста росте небезпечна рослина. ФОТО
Досягла висоти людського зросту: у центрі волинського міста росте небезпечна рослина. ФОТО
Досягла висоти людського зросту: у центрі волинського міста росте небезпечна рослина. ФОТО


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Теги: Любомль, амброзія
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