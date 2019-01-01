Досягла висоти людського зросту: у центрі волинського міста росте небезпечна рослина. ФОТО





Отруйна рослина подекуди досягла висоти людського зросту, скоро буде осипатися насіння. Про це інформє



Нагадаємо, амброзія — один із найнебезпечніших бур’янів-алергенів, її пилок викликає алергічний риніт (сінну гарячку).



“Розводимо Амброзію. Строк зберігання насіння 7 років. Вулиця Незалежності (недалеко Свято-Георгіївської церкви). Ось так виглядають у нас тротуари”, – написала любомльчанка на електронну пошту редакції, додавши світлини з місця, де розрісся карантинний бур’ян.



Журналісти звернулися до Миколи Оніщука – заступника міського голови по виконавчій роботі, за роз’ясненням, хто має окультурити цю територію,



З його слів, згадана територія прилегла до багатоквартирного будинку, жителі якого б мали облагороджувати її самостійно. Звідти амброзія насіялась та почала проростати і на іншій стороні тротуару, де міськрада регулярно викошувала ділянку.



“Ніхто з проханням допомогти вирішити проблему в міськраду не звертався. Бажано, щоб люди безпосередньо сповіщали нам про такого роду проблеми, а не через ЗМІ. Завтра когось направимо викосити цей бур’ян”, — зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльчани скаржаться, що ніхто не повикошував амброзію вздовж тротуару біля багатоповерхівок на вулиці Незалежності.Отруйна рослина подекуди досягла висоти людського зросту, скоро буде осипатися насіння. Про це інформє Кордон Нагадаємо, амброзія — один із найнебезпечніших бур’янів-алергенів, її пилок викликає алергічний риніт (сінну гарячку).“Розводимо Амброзію. Строк зберігання насіння 7 років. Вулиця Незалежності (недалеко Свято-Георгіївської церкви). Ось так виглядають у нас тротуари”, – написала любомльчанка на електронну пошту редакції, додавши світлини з місця, де розрісся карантинний бур’ян.Журналісти звернулися до– заступника міського голови по виконавчій роботі, за роз’ясненням, хто має окультурити цю територію,З його слів, згадана територія прилегла до багатоквартирного будинку, жителі якого б мали облагороджувати її самостійно. Звідти амброзія насіялась та почала проростати і на іншій стороні тротуару, де міськрада регулярно викошувала ділянку.“Ніхто з проханням допомогти вирішити проблему в міськраду не звертався. Бажано, щоб люди безпосередньо сповіщали нам про такого роду проблеми, а не через ЗМІ. Завтра когось направимо викосити цей бур’ян”, — зазначив він.

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