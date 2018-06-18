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У районі на Волині думали, як підготувати молодь до військової служби

У районі на Волині думали, як підготувати молодь до військової служби
В Любомльській райдержадміністрації приділять увагу підготовці молоді до військової служби.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні РДА від 4 вересня № 132, - пише Кордон.

Документом, зокрема, затверджено низку відповідних заходів щодо підготовки молоді до військової служби в 2019-2020 навчальному році. Вони передбачають навчально-методичні збори і заняття для викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медичних знань», навчально-польові збори для учнів, на яких відпрацьовуватимуть стрільбу з автомата (малокаліберної гвинтівки), проводитимуться різноманітні практичні заняття.

Також приділяється увага темі фізичної підготовки допризовної молоді — для цього протягом навчального року планується провести легкоатлетичні змагання та спартакіаду.

Окрім того, передбачено ряд заходів, що стосуються підготовки школярів до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військово-патріотичного виховання молоді, лікувально-оздоровчої роботи, цивільного захисту, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки та вивчення державної мови.

До реалізації наміченого залучатимуть відповідні структурні підрозділи РДА, військкомат, виконкоми місцевих рад.


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Теги: молодь, військова служба, Любомль, РДА, підготовка
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