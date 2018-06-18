У районі на Волині думали, як підготувати молодь до військової служби





Про це йдеться у відповідному розпорядженні РДА від 4 вересня № 132, - пише



Документом, зокрема, затверджено низку відповідних заходів щодо підготовки молоді до військової служби в 2019-2020 навчальному році. Вони передбачають навчально-методичні збори і заняття для викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медичних знань», навчально-польові збори для учнів, на яких відпрацьовуватимуть стрільбу з автомата (малокаліберної гвинтівки), проводитимуться різноманітні практичні заняття.



Також приділяється увага темі фізичної підготовки допризовної молоді — для цього протягом навчального року планується провести легкоатлетичні змагання та спартакіаду.



Окрім того, передбачено ряд заходів, що стосуються підготовки школярів до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військово-патріотичного виховання молоді, лікувально-оздоровчої роботи, цивільного захисту, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки та вивчення державної мови.



До реалізації наміченого залучатимуть відповідні структурні підрозділи РДА, військкомат, виконкоми місцевих рад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Любомльській райдержадміністрації приділять увагу підготовці молоді до військової служби.Про це йдеться у відповідному розпорядженні РДА від 4 вересня № 132, - пише Кордон Документом, зокрема, затверджено низку відповідних заходів щодо підготовки молоді до військової служби в 2019-2020 навчальному році. Вони передбачають навчально-методичні збори і заняття для викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медичних знань», навчально-польові збори для учнів, на яких відпрацьовуватимуть стрільбу з автомата (малокаліберної гвинтівки), проводитимуться різноманітні практичні заняття.Також приділяється увага темі фізичної підготовки допризовної молоді — для цього протягом навчального року планується провести легкоатлетичні змагання та спартакіаду.Окрім того, передбачено ряд заходів, що стосуються підготовки школярів до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військово-патріотичного виховання молоді, лікувально-оздоровчої роботи, цивільного захисту, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки та вивчення державної мови.До реалізації наміченого залучатимуть відповідні структурні підрозділи РДА, військкомат, виконкоми місцевих рад.

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