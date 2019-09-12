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У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО

У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО
Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу поблизу села Нові Соколи Іванківського району на площі близько 6 га та 14 га у Чорнобильській зоні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там зайнялася лісова підстилка, повідомляє Українська правда.

Горить окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 людину особового складу та 12 одиниць техніки. Також працює авіація: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.

Жертв та постраждалих немає.

Займання відбулося 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва.

У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО
У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО
У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО

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Теги: ліс, пожежа, Чорнобильська зона
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