У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО
Сьогодні, 03:21
Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу поблизу села Нові Соколи Іванківського району на площі близько 6 га та 14 га у Чорнобильській зоні.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там зайнялася лісова підстилка, повідомляє Українська правда.
Горить окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 людину особового складу та 12 одиниць техніки. Також працює авіація: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.
Жертв та постраждалих немає.
Займання відбулося 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва.
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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там зайнялася лісова підстилка, повідомляє Українська правда.
Горить окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 людину особового складу та 12 одиниць техніки. Також працює авіація: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.
Жертв та постраждалих немає.
Займання відбулося 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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