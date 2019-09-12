У Чорнобильській зоні горить ліс. ФОТО





За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там зайнялася лісова підстилка, повідомляє



Горить окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 людину особового складу та 12 одиниць техніки. Також працює авіація: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.



Жертв та постраждалих немає.



Займання відбулося 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу поблизу села Нові Соколи Іванківського району на площі близько 6 га та 14 га у Чорнобильській зоні.За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там зайнялася лісова підстилка, повідомляє Українська правда Горить окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 людину особового складу та 12 одиниць техніки. Також працює авіація: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.Жертв та постраждалих немає.Займання відбулося 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва.

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