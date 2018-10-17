Дороги на Волині готують до зими. ФОТО





До сезонних справ додалися і роботи, пов’язані з підготовкою до функціонування дорожнього господарства в осінньо-зимовий період, – повідомляє



Зокрема, дорожники готують техніку та механізми, навісне обладнання, а також виробничі будівлі і споруди, бази зберігання протиожеледних матеріалів тощо. Також активно проводиться заготівля матеріалів для ліквідації зимової слизькості: технічної солі, фракційних матеріалів, пасивних засобів снігоборотьби. Їх вже заготовлено більше 30 відсотків від планової потреби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляхах державного значення, що проходять територією Волині, тривають роботи з їхнього експлуатаційного утримання.До сезонних справ додалися і роботи, пов’язані з підготовкою до функціонування дорожнього господарства в осінньо-зимовий період, – повідомляє Укравтодор Зокрема, дорожники готують техніку та механізми, навісне обладнання, а також виробничі будівлі і споруди, бази зберігання протиожеледних матеріалів тощо. Також активно проводиться заготівля матеріалів для ліквідації зимової слизькості: технічної солі, фракційних матеріалів, пасивних засобів снігоборотьби. Їх вже заготовлено більше 30 відсотків від планової потреби.

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