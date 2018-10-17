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Дороги на Волині готують до зими. ФОТО

Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
На автошляхах державного значення, що проходять територією Волині, тривають роботи з їхнього експлуатаційного утримання.

До сезонних справ додалися і роботи, пов’язані з підготовкою до функціонування дорожнього господарства в осінньо-зимовий період, – повідомляє Укравтодор.

Зокрема, дорожники готують техніку та механізми, навісне обладнання, а також виробничі будівлі і споруди, бази зберігання протиожеледних матеріалів тощо. Також активно проводиться заготівля матеріалів для ліквідації зимової слизькості: технічної солі, фракційних матеріалів, пасивних засобів снігоборотьби. Їх вже заготовлено більше 30 відсотків від планової потреби.

Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
Дороги на Волині готують до зими. ФОТО
Дороги на Волині готують до зими. ФОТО

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Теги: дорога, зима, Укравтодор, підготовка
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