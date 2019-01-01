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З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО

З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО
Про те, що дитина проживає у жахливих умовах із дорослими, які часто зловживають спиртними напоями, правоохоронці дізналися від сусідів.

На даний час малеча перебуває у міському будинку дитини, а на її матір складено адміністративний протокол за неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей - повідомляє поліція Київщини.

Отримавши інформацію, що з квартири на вулиці Прирічній маленька дівчинка напівроздягнена часто сама виходить у під’їзд, поліцейські спільно із представниками служби у справах дітей і сім’ї Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації негайно виїхали за вказаною адресою.

Прибувши на місце, правоохоронці перевірили умови проживання малолітньої дитини:

«Коли ми зайшли до оселі, були вражені антисанітарним станом і смородом. У кімнатах та на кухні був безлад, купи непотрібних речей, мотлох, їжа у холодильнику була зіпсована. Крім того, в квартирі був виснажений собака та шість котів. На момент нашого візиту, в помешканні знаходилася 2-річна дівчинка зі своєю матір’ю та співмешканець її родички», - розповіла інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Оболонського управління поліції Людмила Зайцева.

З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО
З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО

Під час спілкування з горе-мамою правоохоронці встановили, що з біологічним батьком дитини вона давно не проживає, а мешкає тут разом із своєю матір’ю, її цивільним чоловіком, бабусею та дідусем.
Окрім цього, опитавши мешканців будинку стало відомо, що у квартирі часто-густо влаштовуються п’яні застілля. Матір дитини, за її словами, нібито працює офіціанткою, втім ця інформація наразі перевіряється.

З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО
З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО

«Враховуючи те, що побутові умови родини загрожували здоров’ю та життю дівчинки, ми одразу ж прийняли рішення щодо негайного вилучення дитини із сім’ї. Малечу ми направили до Київського міського будинку дитини, а на матір склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з нею профілактичну бесіду, попередивши про кримінальну відповідальність», - наголосила Людмила Зайцева.

З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО
З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО

Молодій матері вилученої дитини дали час, аби вона навела лад та прибрала у квартирі. Після того, як відповідні служби перевірять стан приміщення та переконаються, що умови для виховання там дитини на належному рівні, дівчинку повернуть додому. Відтепер правоохоронці та працівники служби у справах дітей і сім’ї будуть регулярно інспектувати цю родину, аби забезпечити нормальні умови для життя і виховання дитинки.

У свою чергу столичні співробітники ювенальної превенції звертаються до громадян не залишатися байдужими, а негайно повідомляти на спецлінію 102 для оперативного реагування на можливі факти залишення дітей у небезпеці або очевидні випадки невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.

З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО
З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО
З неблагополучної родини вилучили 2-річну дівчинку, яка жила серед мотлоху. ФОТО

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Теги: дитина, вилучення, мотлох, поліція
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