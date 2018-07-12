З оселі волинянина злодії винесли не лише гроші, а й зброю
Сьогодні, 08:25
У Горохівському районі злодії "обчистили" будинок чоловіка.
В оселю проникли, відчинивши вікно на першому поверсі, - повідомляє Волинь Нова.
Грабіжники забрали 4300 гривень, золотий перстень і навіть газовий пістолет із зіпсованим спусковим механізмом. Всього винесли цінностей на 8000 гривень.
Горохівські поліцейські закликають жителів району міцно закривати вікна й двері і надійно ховати вартісні речі.
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В оселю проникли, відчинивши вікно на першому поверсі, - повідомляє Волинь Нова.
Грабіжники забрали 4300 гривень, золотий перстень і навіть газовий пістолет із зіпсованим спусковим механізмом. Всього винесли цінностей на 8000 гривень.
Горохівські поліцейські закликають жителів району міцно закривати вікна й двері і надійно ховати вартісні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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