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З оселі волинянина злодії винесли не лише гроші, а й зброю

З оселі волинянина злодії винесли не лише гроші, а й зброю
У Горохівському районі злодії "обчистили" будинок чоловіка.

В оселю проникли, відчинивши вікно на першому поверсі, - повідомляє Волинь Нова.

Грабіжники забрали 4300 гривень, золотий перстень і навіть газовий пістолет із зіпсованим спусковим механізмом. Всього винесли цінностей на 8000 гривень.

Горохівські поліцейські закликають жителів району міцно закривати вікна й двері і надійно ховати вартісні речі.

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Теги: злодії, обікрали будинок, гроші, волинянин
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