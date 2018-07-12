З оселі волинянина злодії винесли не лише гроші, а й зброю





В оселю проникли, відчинивши вікно на першому поверсі, - повідомляє



Грабіжники забрали 4300 гривень, золотий перстень і навіть газовий пістолет із зіпсованим спусковим механізмом. Всього винесли цінностей на 8000 гривень.



Горохівські поліцейські закликають жителів району міцно закривати вікна й двері і надійно ховати вартісні речі.

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