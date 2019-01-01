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13 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

13 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 вересня вшановується пам'ять священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського.

Іменини сьогодні святкують: Геннадій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 13 вересня

– Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.

– Почути журавлиний крик – до дощу.

– Молодик – до багатого врожаю журавлини.

– Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що можна робити 13 вересня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 13 вересня

1. Цього дня не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

2. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.



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Теги: Кипріан, 13 вересня
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