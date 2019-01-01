На Волині підліток на мотоциклі врізався у легковик: є постраждалі





Інцидент трапився 12 вересня на вулиці Центральній, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом мотоцикла перебував 15-річний житель райцентру. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у автомобіль Opel Zafira, під керуванням 44-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок автопригоди постраждали водій та 16-річний пасажир мотоцикла. Їх госпіталізували.



За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У райцентрі Ратне мотоцикл Forte врізався у автомобіль Opel Zafira. Внаслідок автопригоди постраждало двоє людей.Інцидент трапився 12 вересня на вулиці Центральній, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом мотоцикла перебував 15-річний житель райцентру. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у автомобіль Opel Zafira, під керуванням 44-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.Внаслідок автопригоди постраждали водій та 16-річний пасажир мотоцикла. Їх госпіталізували.За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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