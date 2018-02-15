Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:48
Компанія «Інвестор» опублікувала відеозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу «Супернова», який зводять в районі вулиць Львівська та Потебні.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
«Наша мета — зводити не просто будинки, а вашу ідеальну оселю, де ви будете щасливі! Враховуємо ваші думки та побажання, щоб проживати у наших житлових комплексах було максимально комфортно!» — кажуть в компанії.
Ролик розпочинається кадрами про новий, сьомий, будинок «Супернової». Нагадують, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.
До слова, покупці перших 10 квартир у цьому будинку придбають їх за акційною ціною. Вартість квадратного метра становитиме — 15 000 гривень.
За більш детальною інформацією щодо купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: посилання.
Instagram: посилання
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
«Наша мета — зводити не просто будинки, а вашу ідеальну оселю, де ви будете щасливі! Враховуємо ваші думки та побажання, щоб проживати у наших житлових комплексах було максимально комфортно!» — кажуть в компанії.
Ролик розпочинається кадрами про новий, сьомий, будинок «Супернової». Нагадують, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.
До слова, покупці перших 10 квартир у цьому будинку придбають їх за акційною ціною. Вартість квадратного метра становитиме — 15 000 гривень.
За більш детальною інформацією щодо купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: посилання.
Instagram: посилання
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донбасі загинув військовий Нацгвардії
Сьогодні, 09:56
Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:48
13 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
Медіа