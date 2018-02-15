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Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*

Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*
Компанія «Інвестор» опублікувала відеозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу «Супернова», який зводять в районі вулиць Львівська та Потебні.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

«Наша мета — зводити не просто будинки, а вашу ідеальну оселю, де ви будете щасливі! Враховуємо ваші думки та побажання, щоб проживати у наших житлових комплексах було максимально комфортно!» — кажуть в компанії.

Ролик розпочинається кадрами про новий, сьомий, будинок «Супернової». Нагадують, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.

До слова, покупці перших 10 квартир у цьому будинку придбають їх за акційною ціною. Вартість квадратного метра становитиме — 15 000 гривень.

За більш детальною інформацією щодо купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: посилання.

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Теги: ЖК "Супернова", відео, будівництво
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