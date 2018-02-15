Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*





Про це повідомляє



«Наша мета — зводити не просто будинки, а вашу ідеальну оселю, де ви будете щасливі! Враховуємо ваші думки та побажання, щоб проживати у наших житлових комплексах було максимально комфортно!» — кажуть в компанії.



Ролик розпочинається кадрами про новий, сьомий, будинок «Супернової». Нагадують, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.



До слова, покупці перших 10 квартир у цьому будинку придбають їх за акційною ціною. Вартість квадратного метра становитиме — 15 000 гривень.



За більш детальною інформацією щодо купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Facebook: посилання.



Instagram: посилання





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія «Інвестор» опублікувала відеозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу «Супернова», який зводять в районі вулиць Львівська та Потебні.Про це повідомляє Район. Луцьк. «Наша мета — зводити не просто будинки, а вашу ідеальну оселю, де ви будете щасливі! Враховуємо ваші думки та побажання, щоб проживати у наших житлових комплексах було максимально комфортно!» — кажуть в компанії.Ролик розпочинається кадрами про новий, сьомий, будинок «Супернової». Нагадують, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.До слова, покупці перших 10 квартир у цьому будинку придбають їх за акційною ціною. Вартість квадратного метра становитиме — 15 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію