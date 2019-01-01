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У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*

У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*
Відтепер, магазин провідного польського бренду Reporter young в ТРЦ "ПортCity".

Магазин знаходиться на 3-му поверсі розважального центру.

Reporter young – бренд одягу для дітей та підлітків, які прагнуть індивідуальності.

Філософія бренду – це якість, стиль та універсальність. Натхненням для створення колекцій Reporter young є життя підлітків, сповнене пригод, вражень, божевільних історій та незабутніх подій.


"Чекаємо Вас за покупками в ТРЦ "ПортСity", - йдеться у дописі.

У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*
У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*
У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*
У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*
У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*


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Теги: Reporter young, Портсіті, польський бренд
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