У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*
Сьогодні, 18:48
Відтепер, магазин провідного польського бренду Reporter young в ТРЦ "ПортCity".
Магазин знаходиться на 3-му поверсі розважального центру.
Reporter young – бренд одягу для дітей та підлітків, які прагнуть індивідуальності.
Філософія бренду – це якість, стиль та універсальність. Натхненням для створення колекцій Reporter young є життя підлітків, сповнене пригод, вражень, божевільних історій та незабутніх подій.
"Чекаємо Вас за покупками в ТРЦ "ПортСity", - йдеться у дописі.
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Магазин знаходиться на 3-му поверсі розважального центру.
Reporter young – бренд одягу для дітей та підлітків, які прагнуть індивідуальності.
Філософія бренду – це якість, стиль та універсальність. Натхненням для створення колекцій Reporter young є життя підлітків, сповнене пригод, вражень, божевільних історій та незабутніх подій.
"Чекаємо Вас за покупками в ТРЦ "ПортСity", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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