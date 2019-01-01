У «ПортCity» – новий магазин польського бренду Reporter young*





Магазин знаходиться на 3-му поверсі розважального центру.



Reporter young – бренд одягу для дітей та підлітків, які прагнуть індивідуальності.



Філософія бренду – це якість, стиль та універсальність. Натхненням для створення колекцій Reporter young є життя підлітків, сповнене пригод, вражень, божевільних історій та незабутніх подій.





"Чекаємо Вас за покупками в ТРЦ "ПортСity", - йдеться у дописі.







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