На Донбасі загинув військовий Нацгвардії
Сьогодні, 09:56
Під час виконання бойового завдання загинув військовий Нацгвардії України зі складу Об’єднаних сил.
Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.
У штабі повідомили, що бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових 23 рази.
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Обстріли велися із забороненої зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.
У штабі повідомили, що бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових 23 рази.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Сході загинули 2 військових
Обстріли велися із забороненої зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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