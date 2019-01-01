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На Донбасі загинув військовий Нацгвардії

На Донбасі загинув військовий Нацгвардії
Під час виконання бойового завдання загинув військовий Нацгвардії України зі складу Об’єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

У штабі повідомили, що бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових 23 рази.

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Обстріли велися із забороненої зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.


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Теги: смерть, Донбас, військовий
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