Куди піти на вихідні у Луцьку: 13 – 15 вересня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, аби вдосталь насолодитися останніми сонячними днями цього року.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 13 вересня



Подія: Майстер-клас для дітей «Сумка для пересувного»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія Барва знаходиться, пр-т Волі, 27.

Початок: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 5 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення дитячої сумки для перезувного! Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.







Подія: Тренінг: Місія Л

Тип заходу: Тренінг

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 10:00

Що обіцяють: Місія L – 3-денний тренінг, який спрямований на розвиток лідерських навичок для старшокласників та студентів



У МЦВ надають можливість цільового навчання у тренінгах проекту щодо розвитку лідерських навичок: командобудування, таймменеджменту, креативного мислення, конфліктменеджменту та навичок ефективного діалогу, а також обіцяють, що кожен учасник отримає необхідні знання щодо основ громадського сектору, цінностей демократичного суспільства.







Подія: Легендарні Outcry в Цитрі

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 19:30

Що обіцяють: OUTCRY постійно експериментує в різних стилях і версіях виконання музики, і цього разу, це буде акустична версія програми. До програми увійдуть, як старі так і нові рок-кавери. В цій версії акустичної програми беруть участь: Олег Дмитрук (акуст. гітара, вокал), Віталій Єганов (гітара, вокал), Роман Мойсеюк (кахон, перкусія)



Вхід - 70 грн

Деталі - 050-8802-555







Подія: Ретро-фольк квартет «Стара Шуфляда». Зал №1.

Тип заходу: Концерт

Місце: «Майдан»

Початок: 20:00

Що обіцяють: Обіцяють славний відпочинок під живе акомпонування ретро-фольк квартету «Стара Шуфляда». Старий зал №1 клубу «Майдан».







Субота, 14 вересня



Подія: Lutsk Food Fest

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Замок Любарта

Початок: 11:00

Що обіцяють: Відкриття ювілейного 10-го Lutsk Food Fest! Обіцяють зібрати все те найкраще, що так полюбилося лучанам за ці 5 років і влаштувати справжнє міське свято в стінах Луцького Замку!







Подія: Психологія бізнесу. Страхи та мотивація

Тип заходу: Тренінг

Місце: Центр громадської освіти

Початок: 11:00

Що обіцяють: Будуть говорити про мотивацію розвивати власний бізнес, про основні страхи, міфи та факапи і про те, чому це все ж таки круто - doing business.

Тренер - Інна Банера, лікар, психолог, бізнес-консультант з більш як 16-річним досвідом роботи

Вартість участі - 400 грн.







Подія: Тренінг із генеалогії на тему: «Як і для чого досліджувати власний родовід

Тип заходу: Тренінг

Місце: ЦУМ

Початок: 16:00

Що обіцяють: В Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста Луцька проходитиме тренінг із генеалогії на тему: «Як і для чого досліджувати власний родовід».



Під час заходу ви дізнаєтесь, як можна самостійно здійснювати пошук інформації в архіві та інтернет-архівах стосовно наступного: що таке ДНК-тест з етнічного походження, як його здавати, та яку інформацію він може надати? Як створювати дерево роду і яку програму слід для цього використовувати? Як зберігати інформацію про предків? Які переваги надає дослідження власного родоводу для людини?



Захід буде міститити практичну складову, тому учасникам варто мати із собою ручку, записник чи електронний носій інформації. Для усіх учасників тренінгу буде розіслано презентації після тренінгу.



Спікер заходу: Тетяна Яцечко-Блаженко – історик, журналіст, генеалог, співавторка проекту про волинську генеалогію «Lodomeria».







Неділя, 15 вересня



Подія: Марш за тварин

Тип заходу: Акція

Місце: Театральний майдан біля Драмтеатру ім. Т.Г. Шевченка

Початок: 12:00

Що обіцяють: Луцьк виходить на марш за тварин!



В неділю, 15 вересня о 12:00 в Луцьку пройде головна гуманістична подія України . Місце старту: Театральний майдан біля Драмтеатру ім. Т.Г. Шевченка

Вже втретє за ініціативи руху UAnimals відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року акція одночасно пройшла у 20 містах і забрала тисячі небайдужих від Львова до Одеси, від Києва до Дніпра.



Марш проходить із 11 головними вимогами:

1. Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях.

2. Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг.

3. Заборона створення і функціонування притравочних станцій.

4. Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.

5. Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності.

6. Заборона хутрових ферм;

7. Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів.

8. Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України.

9. Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.

10. Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.

11. Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами.







Подія: Відкриття 44-го театрального сезону

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 11:00

Що обіцяють: 15 вересня 2019 року відбудеться відкриття 44-го театрального сезону.

Запрошують: з 11.00 - на майстер-клас з виготовлення паперових іграшок;

о 12.00 - на прем'єру вистави за казкою Карло Коллоді «ПРИГОДИ ПІНОККІО». (Квитки продаються в касі театру).







Подія: Forest song in jazz

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 19:00

Що обіцяють: Це проект відомої джазової піаністки Катерини Зяблюк яка вивчала джазове фортепіано у КІМ ім.Глієра в Києві, фортепіано та вокал у музичній академії ім. Карола Шимановського у Катовіце, зараз – в музичній академії у Кракові. Виступала в рамках Leopolis Jazz Festival (тоді – Alfa Jazz Festival 2017), на Jazztopad Festival у Вроцлаві.



У лютому 2019го року був записаний дебютний live-альбом під назвою “Forest Song/Лісова Пісня”.

“Forest Song/Лісова пісня” – це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших у світовій літератури. Цей твір – яскравий прототип української фантастики – Леся завершила у 1911 році, перебуваючи в Кутаїсі.

Ця драма уособлює в собі своєрідну поліську міфологію, яку письменниця роками збирала у легендах та переосмислювала у своїх доробках. Вона - про кохання Мавки та хлопця на ім’я Лукаш. У ній зустрічаються два світи – споконвічна, гармонійна природа й приземлений світ людей, що наповнений байдужістю та злістю, - кожен з яких має свої чіткі устави. Леся представила та поєднала їх у доволі романтичній формі, що об’єднана однією ідеєю – ніщо не визначено долею і кожна людина вільно обирає свій життєвий шлях.



В основу сюїти покладені здебільшого волинські мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції Катерини Зяблюк. 16 мелодій Леся помістила в кінці книжки – протягом драми їх “грає” на сопілці головний герой Лукаш. У сюїті Катерини вони виконуються у такому ж порядку в поєднанні з фрагментами реплік та співом, що музично переказують сюжет. У той самий час ця музична форма спонтанна, з безліччю імпровізованих та вільних частин, що, в свою чергу, символізують схильність міфічних створінь до непостійності, повної свободи та легкості.

Сюїту “Forest Song/Лісова пісня” можна назвати першою інтерпретацією драми-феєрії в сучасній імпровізаційній музиці.

Вхід - 150 грн

Інформація - 05-8802-555







Подія: ТатоFest – фестиваль супертат

Тип заходу: Фестиваль

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 13:00

Що обіцяють: Вирішили організувати фестиваль не лише для розваг та атмосферного проведення часу, а для того, щоб зміцнити стосунки в сім’ї, а особливо між дитиною та батьком. «Ми звикли до того, що тато утримує сім’ю, а мама виховує дітей, але для виховання дитини дуже важливі обоє», – пишуть організатори. Статистика показує, що частина татусів піклуються про свою дитину матеріально і вважають це головним. Але при цьому не знають про неї, здавалося б, простих речей і того, що відбувається у неї всередині. А у підростаючому віці дитині важлива в першу чергу увага. Тому цей фестиваль буде зосереджений на зближенні та більшого прояву уваги до власних дітей. Буде багато любові, тепла та спільних сімейних розваг.







13– 15 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Ману

Жанр:Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 11:00; 16:00

Про що фільм: Стриж Ману зростає в сім'ї чайок і щосили намагається навчитися плавати, ловити рибу і літати так само, як і вони. Але під час традиційного літнього змагання він розуміє, що ніколи не зможе стати чайкою. Розсерджений Ману відлітає з дому, де зустрічає нових друзів. Через це псуються його стосунки з рідною зграєю. Але тут в справу втручається випадок. Ману, який виріс відважним як чайка і винахідливим як стриж, вдається вберегти і чайок, і стрижів від небезпеки, що насувається і стати героєм в очах і тих і інших.







Фільм: Шахрайки з Волл-Стріт

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 16:15; 19:30; 22:10

Про що фільм: Вони - яскраві, сексуальні і дуже амбітні. Вони - танцівниці елітного стриптиз-клубу, клієнти якого - відомі фінансисти з Уолл-Стріт. Але коли банківська криза відразу перетворює накопичення дівчат в пил, подруги по нещастю жадають помститися. Вони розробляють зухвалий план як повернути втрачені гроші, щоб знову вести розкішне гламурне життя, і відплатити біржовим геніям, залишивши їх без гроша.







Фільм: Кімната бажань

Жанр: Детектив, фантастика, драма

Місце: «Premier City»

Початок: 14:15; 20:10

Про що фільм: Закохана пара вирішує переїхати в відокремлений особняк. Займаючись ремонтом старовинного будинку, вони виявляють замуровану кімнату, виконуючу будь-яке їхнє бажання. Мільйони доларів, оригінал Ван Гога і самі розкішні вбрання - чого б вони не захотіли, моментально матеріалізується. Однак, награвшись вдосталь, молода жінка наважується побажати собі довгоочікувану дитину, навіть не підозрюючи, яку угоду здійснює...







Фільм: Звабливий, поганий, злий

Жанр: Трилер, драма, кримінал, біографія

Місце: «Premier City»

Початок: 21:40

Про що фільм: Тед Банді гарний і харизматичний, і встояти перед таким неможливо. Чарівна Елізабет мріє зустріти справжнє кохання. Здається, до щастя можна дотягнутися рукою. Але ось трапляється непередбачене: раптово Теда заключають під варту, звинувативши його в немислимих за своєю жорстокістю вбивствах жінок. Як повірити, що цей ніжний, розумний і елегантний чоловік - маніяк-вбивця? Її рідний і милий Тед... Хто він? Ніжний чоловік, люблячий батько або найбільш кровожерливий серійний вбивця в історії Америки?







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надворі тримається бабине літо, але осінь однаково вносить свої корективи до погоди. Хочеться ловити останні сонячні промінчики, насолоджуватися блакитним небом.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, аби вдосталь насолодитися останніми сонячними днями цього року.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія Барва знаходиться, пр-т Волі, 27.Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 5 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення дитячої сумки для перезувного! Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 10:00Що обіцяють: Місія L – 3-денний тренінг, який спрямований на розвиток лідерських навичок для старшокласників та студентівУ МЦВ надають можливість цільового навчання у тренінгах проекту щодо розвитку лідерських навичок: командобудування, таймменеджменту, креативного мислення, конфліктменеджменту та навичок ефективного діалогу, а також обіцяють, що кожен учасник отримає необхідні знання щодо основ громадського сектору, цінностей демократичного суспільства.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: OUTCRY постійно експериментує в різних стилях і версіях виконання музики, і цього разу, це буде акустична версія програми. До програми увійдуть, як старі так і нові рок-кавери. В цій версії акустичної програми беруть участь: Олег Дмитрук (акуст. гітара, вокал), Віталій Єганов (гітара, вокал), Роман Мойсеюк (кахон, перкусія)Вхід - 70 грнДеталі - 050-8802-555Подія:Тип заходу: КонцертМісце: «Майдан»Початок: 20:00Що обіцяють: Обіцяють славний відпочинок під живе акомпонування ретро-фольк квартету «Стара Шуфляда». Старий зал №1 клубу «Майдан».Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Замок ЛюбартаПочаток: 11:00Що обіцяють: Відкриття ювілейного 10-го Lutsk Food Fest! Обіцяють зібрати все те найкраще, що так полюбилося лучанам за ці 5 років і влаштувати справжнє міське свято в стінах Луцького Замку!Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Центр громадської освітиПочаток: 11:00Що обіцяють: Будуть говорити про мотивацію розвивати власний бізнес, про основні страхи, міфи та факапи і про те, чому це все ж таки круто - doing business.Тренер - Інна Банера, лікар, психолог, бізнес-консультант з більш як 16-річним досвідом роботиВартість участі - 400 грн.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: ЦУМПочаток: 16:00Що обіцяють: В Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста Луцька проходитиме тренінг із генеалогії на тему: «Як і для чого досліджувати власний родовід».Під час заходу ви дізнаєтесь, як можна самостійно здійснювати пошук інформації в архіві та інтернет-архівах стосовно наступного: що таке ДНК-тест з етнічного походження, як його здавати, та яку інформацію він може надати? Як створювати дерево роду і яку програму слід для цього використовувати? Як зберігати інформацію про предків? Які переваги надає дослідження власного родоводу для людини?Захід буде міститити практичну складову, тому учасникам варто мати із собою ручку, записник чи електронний носій інформації. Для усіх учасників тренінгу буде розіслано презентації після тренінгу.Спікер заходу: Тетяна Яцечко-Блаженко – історик, журналіст, генеалог, співавторка проекту про волинську генеалогію «Lodomeria».Подія:Тип заходу: АкціяМісце: Театральний майдан біля Драмтеатру ім. Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Луцьк виходить на марш за тварин!В неділю, 15 вересня о 12:00 в Луцьку пройде головна гуманістична подія України . Місце старту: Театральний майдан біля Драмтеатру ім. Т.Г. ШевченкаВже втретє за ініціативи руху UAnimals відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року акція одночасно пройшла у 20 містах і забрала тисячі небайдужих від Львова до Одеси, від Києва до Дніпра.Марш проходить із 11 головними вимогами:1. Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях.2. Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг.3. Заборона створення і функціонування притравочних станцій.4. Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.5. Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності.6. Заборона хутрових ферм;7. Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів.8. Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України.9. Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.10. Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.11. Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 11:00Що обіцяють: 15 вересня 2019 року відбудеться відкриття 44-го театрального сезону.Запрошують: з 11.00 - на майстер-клас з виготовлення паперових іграшок;о 12.00 - на прем'єру вистави за казкою Карло Коллоді «ПРИГОДИ ПІНОККІО». (Квитки продаються в касі театру).Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Це проект відомої джазової піаністки Катерини Зяблюк яка вивчала джазове фортепіано у КІМ ім.Глієра в Києві, фортепіано та вокал у музичній академії ім. Карола Шимановського у Катовіце, зараз – в музичній академії у Кракові. Виступала в рамках Leopolis Jazz Festival (тоді – Alfa Jazz Festival 2017), на Jazztopad Festival у Вроцлаві.У лютому 2019го року був записаний дебютний live-альбом під назвою “Forest Song/Лісова Пісня”.“Forest Song/Лісова пісня” – це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших у світовій літератури. Цей твір – яскравий прототип української фантастики – Леся завершила у 1911 році, перебуваючи в Кутаїсі.Ця драма уособлює в собі своєрідну поліську міфологію, яку письменниця роками збирала у легендах та переосмислювала у своїх доробках. Вона - про кохання Мавки та хлопця на ім’я Лукаш. У ній зустрічаються два світи – споконвічна, гармонійна природа й приземлений світ людей, що наповнений байдужістю та злістю, - кожен з яких має свої чіткі устави. Леся представила та поєднала їх у доволі романтичній формі, що об’єднана однією ідеєю – ніщо не визначено долею і кожна людина вільно обирає свій життєвий шлях.В основу сюїти покладені здебільшого волинські мелодії, які письменниця записувала у своїх експедиціях, а також власні знахідки та авторські композиції Катерини Зяблюк. 16 мелодій Леся помістила в кінці книжки – протягом драми їх “грає” на сопілці головний герой Лукаш. У сюїті Катерини вони виконуються у такому ж порядку в поєднанні з фрагментами реплік та співом, що музично переказують сюжет. У той самий час ця музична форма спонтанна, з безліччю імпровізованих та вільних частин, що, в свою чергу, символізують схильність міфічних створінь до непостійності, повної свободи та легкості.Сюїту “Forest Song/Лісова пісня” можна назвати першою інтерпретацією драми-феєрії в сучасній імпровізаційній музиці.Вхід - 150 грнІнформація - 05-8802-555Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: РЦ «Промінь»Початок: 13:00Що обіцяють: Вирішили організувати фестиваль не лише для розваг та атмосферного проведення часу, а для того, щоб зміцнити стосунки в сім’ї, а особливо між дитиною та батьком. «Ми звикли до того, що тато утримує сім’ю, а мама виховує дітей, але для виховання дитини дуже важливі обоє», – пишуть організатори. Статистика показує, що частина татусів піклуються про свою дитину матеріально і вважають це головним. Але при цьому не знають про неї, здавалося б, простих речей і того, що відбувається у неї всередині. А у підростаючому віці дитині важлива в першу чергу увага. Тому цей фестиваль буде зосереджений на зближенні та більшого прояву уваги до власних дітей. Буде багато любові, тепла та спільних сімейних розваг.Фільм:Жанр:Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:00; 16:00Про що фільм: Стриж Ману зростає в сім'ї чайок і щосили намагається навчитися плавати, ловити рибу і літати так само, як і вони. Але під час традиційного літнього змагання він розуміє, що ніколи не зможе стати чайкою. Розсерджений Ману відлітає з дому, де зустрічає нових друзів. Через це псуються його стосунки з рідною зграєю. Але тут в справу втручається випадок. Ману, який виріс відважним як чайка і винахідливим як стриж, вдається вберегти і чайок, і стрижів від небезпеки, що насувається і стати героєм в очах і тих і інших.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 16:15; 19:30; 22:10Про що фільм: Вони - яскраві, сексуальні і дуже амбітні. Вони - танцівниці елітного стриптиз-клубу, клієнти якого - відомі фінансисти з Уолл-Стріт. Але коли банківська криза відразу перетворює накопичення дівчат в пил, подруги по нещастю жадають помститися. Вони розробляють зухвалий план як повернути втрачені гроші, щоб знову вести розкішне гламурне життя, і відплатити біржовим геніям, залишивши їх без гроша.Фільм:Жанр: Детектив, фантастика, драмаМісце: «Premier City»Початок: 14:15; 20:10Про що фільм: Закохана пара вирішує переїхати в відокремлений особняк. Займаючись ремонтом старовинного будинку, вони виявляють замуровану кімнату, виконуючу будь-яке їхнє бажання. Мільйони доларів, оригінал Ван Гога і самі розкішні вбрання - чого б вони не захотіли, моментально матеріалізується. Однак, награвшись вдосталь, молода жінка наважується побажати собі довгоочікувану дитину, навіть не підозрюючи, яку угоду здійснює...Фільм:Жанр: Трилер, драма, кримінал, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 21:40Про що фільм: Тед Банді гарний і харизматичний, і встояти перед таким неможливо. Чарівна Елізабет мріє зустріти справжнє кохання. Здається, до щастя можна дотягнутися рукою. Але ось трапляється непередбачене: раптово Теда заключають під варту, звинувативши його в немислимих за своєю жорстокістю вбивствах жінок. Як повірити, що цей ніжний, розумний і елегантний чоловік - маніяк-вбивця? Її рідний і милий Тед... Хто він? Ніжний чоловік, люблячий батько або найбільш кровожерливий серійний вбивця в історії Америки?

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