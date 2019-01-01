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У Луцьку син вкрав у матері гроші і техніку, яку хотів здати у ломбард

У Луцьку син вкрав у матері гроші і техніку, яку хотів здати у ломбард
Лучанка викликала поліцію, бо її 23-річний син поцупив у матері 100 гривень та забрав пилосос.

Інцидент трапився у ніч на 13 вересня, - пише газета Волинь-нова.

Жінка повідомила, що син направитись у бік одного з ломбардів на проспекті Соборності. Саме там і перестріли його патрульні: він переходив дорогу з пилососом в руках.

Відтак, правоохоронці під час поверхневої перевірки знайшли у нього предмет, схожий на кастет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Далі з молодиком працював слідчий.

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Теги: крадіжка, Луцьк, син, матір
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