У Луцьку син вкрав у матері гроші і техніку, яку хотів здати у ломбард





Інцидент трапився у ніч на 13 вересня, - пише газета



Жінка повідомила, що син направитись у бік одного з ломбардів на проспекті Соборності. Саме там і перестріли його патрульні: він переходив дорогу з пилососом в руках.



Відтак, правоохоронці під час поверхневої перевірки знайшли у нього предмет, схожий на кастет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Далі з молодиком працював слідчий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка викликала поліцію, бо її 23-річний син поцупив у матері 100 гривень та забрав пилосос.Інцидент трапився у ніч на 13 вересня, - пише газета Волинь-нова Жінка повідомила, що син направитись у бік одного з ломбардів на проспекті Соборності. Саме там і перестріли його патрульні: він переходив дорогу з пилососом в руках.Відтак, правоохоронці під час поверхневої перевірки знайшли у нього предмет, схожий на кастет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.Далі з молодиком працював слідчий.

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