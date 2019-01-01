У Луцьку син вкрав у матері гроші і техніку, яку хотів здати у ломбард
Сьогодні, 10:11
Лучанка викликала поліцію, бо її 23-річний син поцупив у матері 100 гривень та забрав пилосос.
Інцидент трапився у ніч на 13 вересня, - пише газета Волинь-нова.
Жінка повідомила, що син направитись у бік одного з ломбардів на проспекті Соборності. Саме там і перестріли його патрульні: він переходив дорогу з пилососом в руках.
Відтак, правоохоронці під час поверхневої перевірки знайшли у нього предмет, схожий на кастет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Далі з молодиком працював слідчий.
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Інцидент трапився у ніч на 13 вересня, - пише газета Волинь-нова.
Жінка повідомила, що син направитись у бік одного з ломбардів на проспекті Соборності. Саме там і перестріли його патрульні: він переходив дорогу з пилососом в руках.
Відтак, правоохоронці під час поверхневої перевірки знайшли у нього предмет, схожий на кастет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Далі з молодиком працював слідчий.
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