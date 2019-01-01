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Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО

Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО
Усіх небайдужих просять допомогти зібрати кошти 25-річному Олексію на лікування та реабілітацію, щоб зміг стати на ноги.

Про це повідомила у спільноті "Любомльський край" Безкровна Софія у Facebook.

Хлопцю потрібна реабілітація не один місяць.

"Олексій впав на спину і не зміг піднятися. В результаті, паралізувало ліву сторону та від пояса ноги, перелом хребта, защемлення спинного мозку, забій легень", - розповіла Софія.

Олексій пережив важку операцію, яка тривала сім годин. Йому вставили пластину.

Майже три дні був в реанімації, два місяці в лікарні, чотири місяці на реабілітації. Потім лікування голками, масаж. Зазначає, є позитивні результати.

"На жаль, були змушені перервати лікування, бо йдуть великі гроші на процедури. Але треба використовувати всі можливості. Щиро дякуємо за будь-яку допомогу.", - йдеться у дописі.

Номер рахунку карти Приватбанку: 5168 7573 8489 0218 - Безкровна Лілія (рідна сестра).
Телефон: 093 11 49 660

Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО
Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО
Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО
Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО


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Теги: допомога, перелом хребта
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