Рідні просять допомогти коштами 25-річному волинянину. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Усіх небайдужих просять допомогти зібрати кошти 25-річному Олексію на лікування та реабілітацію, щоб зміг стати на ноги.
Про це повідомила у спільноті "Любомльський край" Безкровна Софія у Facebook.
Хлопцю потрібна реабілітація не один місяць.
"Олексій впав на спину і не зміг піднятися. В результаті, паралізувало ліву сторону та від пояса ноги, перелом хребта, защемлення спинного мозку, забій легень", - розповіла Софія.
Олексій пережив важку операцію, яка тривала сім годин. Йому вставили пластину.
Майже три дні був в реанімації, два місяці в лікарні, чотири місяці на реабілітації. Потім лікування голками, масаж. Зазначає, є позитивні результати.
"На жаль, були змушені перервати лікування, бо йдуть великі гроші на процедури. Але треба використовувати всі можливості. Щиро дякуємо за будь-яку допомогу.", - йдеться у дописі.
Номер рахунку карти Приватбанку: 5168 7573 8489 0218 - Безкровна Лілія (рідна сестра).
Телефон: 093 11 49 660
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Про це повідомила у спільноті "Любомльський край" Безкровна Софія у Facebook.
Хлопцю потрібна реабілітація не один місяць.
"Олексій впав на спину і не зміг піднятися. В результаті, паралізувало ліву сторону та від пояса ноги, перелом хребта, защемлення спинного мозку, забій легень", - розповіла Софія.
Олексій пережив важку операцію, яка тривала сім годин. Йому вставили пластину.
Майже три дні був в реанімації, два місяці в лікарні, чотири місяці на реабілітації. Потім лікування голками, масаж. Зазначає, є позитивні результати.
"На жаль, були змушені перервати лікування, бо йдуть великі гроші на процедури. Але треба використовувати всі можливості. Щиро дякуємо за будь-яку допомогу.", - йдеться у дописі.
Номер рахунку карти Приватбанку: 5168 7573 8489 0218 - Безкровна Лілія (рідна сестра).
Телефон: 093 11 49 660
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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