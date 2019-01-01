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У Луцькому районі горіла стерня, яка ледь не знищила 50 гектарів сої

У Луцькому районі горіла стерня, яка ледь не знищила 50 гектарів сої
У селищі Торчин Луцького району горіла стерня на площі 0,5 га.

Пожежа трапилась 12 вересня надвечір, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Дим та полум’я помітив власник суміжної ділянки, де на площі близько 50 гектарів засіяна соя. О 19:31 чоловік зателефонував до Служби 101 й повідомив, що вогонь будь-якої миті може перекинутися й знищити урожай сої.

До місця виклику уже за сім хвилин після повідомлення прибули працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин. Рятувальники о 20:15 ліквідували горіння.

З’ясувалося, що підпалив стерню 28-річний користувач поля. Співробітники ДСНС підготували матеріали про вчинення правопорушення й направили до екологічної інспекція для притягнення до відповідальності палія відповідно до чинного законодавства.


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Теги: пожежа, стерня, Волинь
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