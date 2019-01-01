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«НЕZЛАМНІ»: лучан запрошують на фільм про українок, які пережили полон

«НЕZЛАМНІ»: лучан запрошують на фільм про українок, які пережили полон
У Луцьку покажуть документальні фільми про українок, які пройшли пекло полону, втрапили до рук бойовиків за активну проукраїнську позицію та допомогу українським військовим.

Запрошення на кіноперегляд розмістила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Попова, повідомляє Район. Луцьк.

Цикл із трьох документальних фільмів «НЕZЛАМНІ» покажуть 27 вересня о 18:00 у Палаці культури міста Луцька.

Жінки пережили приниження, знущання, тортури, і навіть показові розстріли, але не зламалися, і сьогодні продовжують допомагати ветеранам, переселенцям, полоненим та цивільним заручникам, свідчать у міжнародних судах та змінюють життя країни на краще.

У фільмі не просто зображені 3 непересічні жіночі долі, за ними – понад 3 200 колишніх українських полонених, які потребують захисту держави, зокрема, офіційного статусу та соціально-правової підтримки.

Мета проекту – надати полоненим можливість бути почутими та нагадати про тих, хто досі лишається у полоні бойовиків, а це понад 100 людей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, 73 політв’язня та 24 військовополонених моряки в застінках Кремля.

Зазначають, автор проекту – ГО «Правозахисна Група «СІЧ», яка надає фахову безоплатну юридичну допомогу постраждалим від збройного конфлікту на Сході України, зокрема, колишнім полоненим. Проект здійснюється за підтримки New media advocacy project (Нью-Йорк) та Інституту з висвітлення війни та миру.

Після перегляду відбудеться живе спілкування з режисером та героїнями фільмів.

Вхід вільний. Детальніше про подію можна дізнатися у Facebook за посиланням.

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Теги: "Незламні", документальний фільм, Луцьк
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