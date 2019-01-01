«НЕZЛАМНІ»: лучан запрошують на фільм про українок, які пережили полон





Запрошення на кіноперегляд розмістила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Попова, повідомляє



Цикл із трьох документальних фільмів «НЕZЛАМНІ» покажуть 27 вересня о 18:00 у Палаці культури міста Луцька.



Жінки пережили приниження, знущання, тортури, і навіть показові розстріли, але не зламалися, і сьогодні продовжують допомагати ветеранам, переселенцям, полоненим та цивільним заручникам, свідчать у міжнародних судах та змінюють життя країни на краще.



У фільмі не просто зображені 3 непересічні жіночі долі, за ними – понад 3 200 колишніх українських полонених, які потребують захисту держави, зокрема, офіційного статусу та соціально-правової підтримки.



Мета проекту – надати полоненим можливість бути почутими та нагадати про тих, хто досі лишається у полоні бойовиків, а це понад 100 людей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, 73 політв’язня та 24 військовополонених моряки в застінках Кремля.



Зазначають, автор проекту – ГО «Правозахисна Група «СІЧ», яка надає фахову безоплатну юридичну допомогу постраждалим від збройного конфлікту на Сході України, зокрема, колишнім полоненим. Проект здійснюється за підтримки New media advocacy project (Нью-Йорк) та Інституту з висвітлення війни та миру.



Після перегляду відбудеться живе спілкування з режисером та героїнями фільмів.



Вхід вільний. Детальніше про подію можна дізнатися у Facebook за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку покажуть документальні фільми про українок, які пройшли пекло полону, втрапили до рук бойовиків за активну проукраїнську позицію та допомогу українським військовим.Запрошення на кіноперегляд розмістила на своїй сторінці у Facebook волонтерка, повідомляє Район. Луцьк. Цикл із трьох документальних фільмів «НЕZЛАМНІ» покажуть 27 вересня о 18:00 у Палаці культури міста Луцька.Жінки пережили приниження, знущання, тортури, і навіть показові розстріли, але не зламалися, і сьогодні продовжують допомагати ветеранам, переселенцям, полоненим та цивільним заручникам, свідчать у міжнародних судах та змінюють життя країни на краще.У фільмі не просто зображені 3 непересічні жіночі долі, за ними – понад 3 200 колишніх українських полонених, які потребують захисту держави, зокрема, офіційного статусу та соціально-правової підтримки.Мета проекту – надати полоненим можливість бути почутими та нагадати про тих, хто досі лишається у полоні бойовиків, а це понад 100 людей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, 73 політв’язня та 24 військовополонених моряки в застінках Кремля.Зазначають, автор проекту – ГО «Правозахисна Група «СІЧ», яка надає фахову безоплатну юридичну допомогу постраждалим від збройного конфлікту на Сході України, зокрема, колишнім полоненим. Проект здійснюється за підтримки New media advocacy project (Нью-Йорк) та Інституту з висвітлення війни та миру.Після перегляду відбудеться живе спілкування з режисером та героїнями фільмів.Вхід вільний. Детальніше про подію можна дізнатися у Facebook за посиланням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію