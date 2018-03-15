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Мешканці волинського села декілька днів сидітимуть без газу

Мешканці волинського села декілька днів сидітимуть без газу
У зв'язку з ремонтними роботами мешканці села Княгининок Луцького району залишаться без світла декілька днів.

Про це написала у спільноті Facebook "Княгининівська громада" Олена Мельник.

Так, вимкнуть електроенергію 23, 24 та 25 вересня з 9:00 до 19:00.

Зокрема, на вулицях Інтернатська, 1-4 та Бригадний Двір.


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Теги: вимкнення світла, Княгининівська громада
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