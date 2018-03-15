Мешканці волинського села декілька днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 20:19
У зв'язку з ремонтними роботами мешканці села Княгининок Луцького району залишаться без світла декілька днів.
Про це написала у спільноті Facebook "Княгининівська громада" Олена Мельник.
Так, вимкнуть електроенергію 23, 24 та 25 вересня з 9:00 до 19:00.
Зокрема, на вулицях Інтернатська, 1-4 та Бригадний Двір.
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Про це написала у спільноті Facebook "Княгининівська громада" Олена Мельник.
Так, вимкнуть електроенергію 23, 24 та 25 вересня з 9:00 до 19:00.
Зокрема, на вулицях Інтернатська, 1-4 та Бригадний Двір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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