Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Сьогодні, 11:10
Прикордонники Луцького загону виявили 850 кілограмів сиру, що були приховані в автобусі.
Так, увечері 12 вересня в пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус «Варшава – Луцьк» під керуванням громадянина України, - пише Держприкордонслужба України.
Під час огляду прикордонники виявили прихований від контролю товар. Водій – житель Луцька, ймовірно, з метою підзаробітку сховав у багажному відділенні, перекритому декоративною стінкою та в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг твердого сиру.
Через таку витівку лучанин не тільки не отримав очікуваного прибутку, але й втратив автобус Renault української реєстрації. Сума оцінки вилученого молоковмісного продукту склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса – 470 тисяч гривень.
Нагадаємо, що днями прикордонники Луцького загону теж в пункті пропуску «Ягодин» через приховані 860 кг сиру вилучили рейсовий автобус.
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Так, увечері 12 вересня в пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус «Варшава – Луцьк» під керуванням громадянина України, - пише Держприкордонслужба України.
Під час огляду прикордонники виявили прихований від контролю товар. Водій – житель Луцька, ймовірно, з метою підзаробітку сховав у багажному відділенні, перекритому декоративною стінкою та в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг твердого сиру.
Через таку витівку лучанин не тільки не отримав очікуваного прибутку, але й втратив автобус Renault української реєстрації. Сума оцінки вилученого молоковмісного продукту склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса – 470 тисяч гривень.
Нагадаємо, що днями прикордонники Луцького загону теж в пункті пропуску «Ягодин» через приховані 860 кг сиру вилучили рейсовий автобус.
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