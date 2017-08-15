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Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус

Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Прикордонники Луцького загону виявили 850 кілограмів сиру, що були приховані в автобусі.

Так, увечері 12 вересня в пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус «Варшава – Луцьк» під керуванням громадянина України, - пише Держприкордонслужба України.

Під час огляду прикордонники виявили прихований від контролю товар. Водій – житель Луцька, ймовірно, з метою підзаробітку сховав у багажному відділенні, перекритому декоративною стінкою та в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг твердого сиру.

Через таку витівку лучанин не тільки не отримав очікуваного прибутку, але й втратив автобус Renault української реєстрації. Сума оцінки вилученого молоковмісного продукту склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса – 470 тисяч гривень.

Нагадаємо, що днями прикордонники Луцького загону теж в пункті пропуску «Ягодин» через приховані 860 кг сиру вилучили рейсовий автобус.
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус


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Теги: лучанин, сир, автобус
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