Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус





Так, увечері 12 вересня в пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус «Варшава – Луцьк» під керуванням громадянина України, - пише Держприкордонслужба України.



Під час огляду прикордонники виявили прихований від контролю товар. Водій – житель Луцька, ймовірно, з метою підзаробітку сховав у багажному відділенні, перекритому декоративною стінкою та в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг твердого сиру.



Через таку витівку лучанин не тільки не отримав очікуваного прибутку, але й втратив автобус Renault української реєстрації. Сума оцінки вилученого молоковмісного продукту склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса – 470 тисяч гривень.



Нагадаємо, що днями прикордонники Луцького загону





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону виявили 850 кілограмів сиру, що були приховані в автобусі.Так, увечері 12 вересня в пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус «Варшава – Луцьк» під керуванням громадянина України, - пише Держприкордонслужба України.Під час огляду прикордонники виявили прихований від контролю товар. Водій – житель Луцька, ймовірно, з метою підзаробітку сховав у багажному відділенні, перекритому декоративною стінкою та в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг твердого сиру.Через таку витівку лучанин не тільки не отримав очікуваного прибутку, але й втратив автобус Renault української реєстрації. Сума оцінки вилученого молоковмісного продукту склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса – 470 тисяч гривень.Нагадаємо, що днями прикордонники Луцького загону теж в пункті пропуску «Ягодин» через приховані 860 кг сиру вилучили рейсовий автобус.

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