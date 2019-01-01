У селищі на Волині євреї будують синагогу





Про це повідомила у facebook краєзнавець населеного пункту Валентина Харковлюк, - інформує



«Нова синагога будується на кошти єврейської громади на місці старого єврейського кладовища. Євреї шанують пам'ять своїх предків і для них це місце є святинею... Приїжджають відвідати зруйноване кладовище і місце розстрілу п'яти тисяч в урочищі Кемпа, яке, на жаль, навіть табличкою не відзначено... Не забувають... Шанують», – йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Олика Ківерцівського району зводять синагогу.Про це повідомила у facebook краєзнавець населеного пункту, - інформує Перший «Нова синагога будується на кошти єврейської громади на місці старого єврейського кладовища. Євреї шанують пам'ять своїх предків і для них це місце є святинею... Приїжджають відвідати зруйноване кладовище і місце розстрілу п'яти тисяч в урочищі Кемпа, яке, на жаль, навіть табличкою не відзначено... Не забувають... Шанують», – йдеться у повідомленні.

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