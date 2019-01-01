вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині євреї будують синагогу

У селищі на Волині євреї будують синагогу
У селищі Олика Ківерцівського району зводять синагогу.

Про це повідомила у facebook краєзнавець населеного пункту Валентина Харковлюк, - інформує Перший.

«Нова синагога будується на кошти єврейської громади на місці старого єврейського кладовища. Євреї шанують пам'ять своїх предків і для них це місце є святинею... Приїжджають відвідати зруйноване кладовище і місце розстрілу п'яти тисяч в урочищі Кемпа, яке, на жаль, навіть табличкою не відзначено... Не забувають... Шанують», – йдеться у повідомленні.
У селищі на Волині євреї будують синагогу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, євреї, Олика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині євреї будують синагогу
Сьогодні, 11:30
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Сьогодні, 11:10
Куди піти на вихідні у Луцьку: 13 – 15 вересня
Сьогодні, 11:00
«НЕZЛАМНІ»: лучан запрошують на фільм про українок, які пережили полон
Сьогодні, 10:47
У Луцькому районі горіла стерня, яка ледь не знищила 50 гектарів сої
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ* Показали, як виглядатиме у Луцьку житловий комплекс від «Інвестора» . ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:48
У шести волинських селах побудують амбулаторії У шести волинських селах побудують амбулаторії
12 вересень, 10:15
Мешканці Нововолинська відстоюють свою вулицю, яка руйнується через будівництво парковки Мешканці Нововолинська відстоюють свою вулицю, яка руйнується через будівництво парковки
08 вересень, 15:39
У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки
04 вересень, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині євреї будують синагогу
Сьогодні, 11:30
 0
Лучанин втратив «тюнінгований» сиром рейсовий автобус
Сьогодні, 11:10
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 13 – 15 вересня
Сьогодні, 11:00
 0
«НЕZЛАМНІ»: лучан запрошують на фільм про українок, які пережили полон
Сьогодні, 10:47
 0
У Луцькому районі горіла стерня, яка ледь не знищила 50 гектарів сої
Сьогодні, 10:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿