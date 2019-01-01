У селищі на Волині євреї будують синагогу
Сьогодні, 11:30
У селищі Олика Ківерцівського району зводять синагогу.
Про це повідомила у facebook краєзнавець населеного пункту Валентина Харковлюк, - інформує Перший.
«Нова синагога будується на кошти єврейської громади на місці старого єврейського кладовища. Євреї шанують пам'ять своїх предків і для них це місце є святинею... Приїжджають відвідати зруйноване кладовище і місце розстрілу п'яти тисяч в урочищі Кемпа, яке, на жаль, навіть табличкою не відзначено... Не забувають... Шанують», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомила у facebook краєзнавець населеного пункту Валентина Харковлюк, - інформує Перший.
«Нова синагога будується на кошти єврейської громади на місці старого єврейського кладовища. Євреї шанують пам'ять своїх предків і для них це місце є святинею... Приїжджають відвідати зруйноване кладовище і місце розстрілу п'яти тисяч в урочищі Кемпа, яке, на жаль, навіть табличкою не відзначено... Не забувають... Шанують», – йдеться у повідомленні.
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