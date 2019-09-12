У селі на Волині обікрали магазин
Сьогодні, 18:26
У селі Рогожани Володимир-Волинського району обікрали магазин.
Про це пише Володимир Медіа.
Близько 4 ранку 12 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції зателефонувала жителька села, котра повідомила про те, що у нічну пору доби невідома особа пошкодила вхідні двері магазину та викрала гроші.
Сума завданих збитків – 600 гривень.
Ведеться пошук злочинця.
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Про це пише Володимир Медіа.
Близько 4 ранку 12 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції зателефонувала жителька села, котра повідомила про те, що у нічну пору доби невідома особа пошкодила вхідні двері магазину та викрала гроші.
Сума завданих збитків – 600 гривень.
Ведеться пошук злочинця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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