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У селі на Волині обікрали магазин

У селі на Волині обікрали магазин
У селі Рогожани Володимир-Волинського району обікрали магазин.

Про це пише Володимир Медіа.

Близько 4 ранку 12 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції зателефонувала жителька села, котра повідомила про те, що у нічну пору доби невідома особа пошкодила вхідні двері магазину та викрала гроші.

Сума завданих збитків – 600 гривень.

Ведеться пошук злочинця.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир
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