У селі на Волині обікрали магазин





Про це пише



Близько 4 ранку 12 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції зателефонувала жителька села, котра повідомила про те, що у нічну пору доби невідома особа пошкодила вхідні двері магазину та викрала гроші.



Сума завданих збитків – 600 гривень.



Ведеться пошук злочинця.

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