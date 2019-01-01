20-річна волинянка стала віцеміс України. ВІДЕО





Головну корону і грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень отримала 24-річна харків'янка Маргарита Паша, - повідомляє



Її виділили серед інших конкурсанток журі Катерина Кухар, Павло Зібров, Ірина Горова і інші представники шоу-бізнесу. Корону дівчині вручала "Міс Україна-2018" - Леоніла Гузь.



Віцеміс стали: 23-річна Марина Кіосе - Miss International Ukraine 2019 і 20-річна волинянка Діана Шабас - Miss Earth Ukraine.



У фінал конкурсу вийшли 25 дівчат з різних регіонів України.



Традиційно в фіналі конкурсу визначили трьох переможниць, розмір грошових винагород для яких варіюється в залежності від отриманого титулу - "Міс Україна", "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл". Розмір винагород для "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл" в цьому році збільшили для кожної з 150 тисяч до 200 тисяч гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 вересня в столичному Палаці Україна відбувся конкурс краси "Міс Україна-2019".Головну корону і грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень отримала 24-річна харків'янка, - повідомляє bigmir.net. Її виділили серед інших конкурсанток журіі інші представники шоу-бізнесу. Корону дівчині вручала "Міс Україна-2018" -Віцеміс стали: 23-річна- Miss International Ukraine 2019 і 20-річна волинянка- Miss Earth Ukraine.У фінал конкурсу вийшли 25 дівчат з різних регіонів України.Традиційно в фіналі конкурсу визначили трьох переможниць, розмір грошових винагород для яких варіюється в залежності від отриманого титулу - "Міс Україна", "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл". Розмір винагород для "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл" в цьому році збільшили для кожної з 150 тисяч до 200 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію