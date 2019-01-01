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20-річна волинянка стала віцеміс України. ВІДЕО

20-річна волинянка стала віцеміс України. ВІДЕО
12 вересня в столичному Палаці Україна відбувся конкурс краси "Міс Україна-2019".

Головну корону і грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень отримала 24-річна харків'янка Маргарита Паша, - повідомляє bigmir.net.

Її виділили серед інших конкурсанток журі Катерина Кухар, Павло Зібров, Ірина Горова і інші представники шоу-бізнесу. Корону дівчині вручала "Міс Україна-2018" - Леоніла Гузь.

Віцеміс стали: 23-річна Марина Кіосе - Miss International Ukraine 2019 і 20-річна волинянка Діана Шабас - Miss Earth Ukraine.

У фінал конкурсу вийшли 25 дівчат з різних регіонів України.

Традиційно в фіналі конкурсу визначили трьох переможниць, розмір грошових винагород для яких варіюється в залежності від отриманого титулу - "Міс Україна", "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл". Розмір винагород для "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл" в цьому році збільшили для кожної з 150 тисяч до 200 тисяч гривень.



20-річна волинянка стала віцеміс України. ВІДЕО

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Теги: "Міс Україна-2019", віцеміс, волинянка
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