20-річна волинянка стала віцеміс України. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
12 вересня в столичному Палаці Україна відбувся конкурс краси "Міс Україна-2019".
Головну корону і грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень отримала 24-річна харків'янка Маргарита Паша, - повідомляє bigmir.net.
Її виділили серед інших конкурсанток журі Катерина Кухар, Павло Зібров, Ірина Горова і інші представники шоу-бізнесу. Корону дівчині вручала "Міс Україна-2018" - Леоніла Гузь.
Віцеміс стали: 23-річна Марина Кіосе - Miss International Ukraine 2019 і 20-річна волинянка Діана Шабас - Miss Earth Ukraine.
У фінал конкурсу вийшли 25 дівчат з різних регіонів України.
Традиційно в фіналі конкурсу визначили трьох переможниць, розмір грошових винагород для яких варіюється в залежності від отриманого титулу - "Міс Україна", "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл". Розмір винагород для "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл" в цьому році збільшили для кожної з 150 тисяч до 200 тисяч гривень.
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Головну корону і грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень отримала 24-річна харків'янка Маргарита Паша, - повідомляє bigmir.net.
Її виділили серед інших конкурсанток журі Катерина Кухар, Павло Зібров, Ірина Горова і інші представники шоу-бізнесу. Корону дівчині вручала "Міс Україна-2018" - Леоніла Гузь.
Віцеміс стали: 23-річна Марина Кіосе - Miss International Ukraine 2019 і 20-річна волинянка Діана Шабас - Miss Earth Ukraine.
У фінал конкурсу вийшли 25 дівчат з різних регіонів України.
Традиційно в фіналі конкурсу визначили трьох переможниць, розмір грошових винагород для яких варіюється в залежності від отриманого титулу - "Міс Україна", "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл". Розмір винагород для "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл" в цьому році збільшили для кожної з 150 тисяч до 200 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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