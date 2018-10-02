На Волині розшукують бабусю, яка не повернулася додому. ОНОВЛЕНО





Про це



Пані Валентина проживала сама, три тижні тому перебувала на лікуванні в психіатричному відділенні ТМО.



Прикмети: худорлява, зріст 180-185 см, ніс горбинкою, очі карі, щоки запавші.



Жінка ймовірно була одягнена в рожевий халат, жилет синього кольору, взута в тапочки синього кольору.



Якщо комусь відоме місце перебування пенсіонерки, повідомте про це у поліцію за номером 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го вересня близько обідньої пори вийшла з дому і не повернулася 78-річна мешканка Володимира-Волинського Лупенко Валентина Миколаївна.Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.Пані Валентина проживала сама, три тижні тому перебувала на лікуванні в психіатричному відділенні ТМО.Прикмети: худорлява, зріст 180-185 см, ніс горбинкою, очі карі, щоки запавші.Жінка ймовірно була одягнена в рожевий халат, жилет синього кольору, взута в тапочки синього кольору.Якщо комусь відоме місце перебування пенсіонерки, повідомте про це у поліцію за номером 102.

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