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На Волині розшукують бабусю, яка не повернулася додому. ОНОВЛЕНО

На Волині розшукують бабусю, яка не повернулася додому. ОНОВЛЕНО
10-го вересня близько обідньої пори вийшла з дому і не повернулася 78-річна мешканка Володимира-Волинського Лупенко Валентина Миколаївна.

Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.

Пані Валентина проживала сама, три тижні тому перебувала на лікуванні в психіатричному відділенні ТМО.

Прикмети: худорлява, зріст 180-185 см, ніс горбинкою, очі карі, щоки запавші.

Жінка ймовірно була одягнена в рожевий халат, жилет синього кольору, взута в тапочки синього кольору.

Якщо комусь відоме місце перебування пенсіонерки, повідомте про це у поліцію за номером 102.


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Теги: розшук, бабуся
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