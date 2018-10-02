На Волині розшукують бабусю, яка не повернулася додому. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:29
10-го вересня близько обідньої пори вийшла з дому і не повернулася 78-річна мешканка Володимира-Волинського Лупенко Валентина Миколаївна.
Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Пані Валентина проживала сама, три тижні тому перебувала на лікуванні в психіатричному відділенні ТМО.
Прикмети: худорлява, зріст 180-185 см, ніс горбинкою, очі карі, щоки запавші.
Жінка ймовірно була одягнена в рожевий халат, жилет синього кольору, взута в тапочки синього кольору.
Якщо комусь відоме місце перебування пенсіонерки, повідомте про це у поліцію за номером 102.
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Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Пані Валентина проживала сама, три тижні тому перебувала на лікуванні в психіатричному відділенні ТМО.
Прикмети: худорлява, зріст 180-185 см, ніс горбинкою, очі карі, щоки запавші.
Жінка ймовірно була одягнена в рожевий халат, жилет синього кольору, взута в тапочки синього кольору.
Якщо комусь відоме місце перебування пенсіонерки, повідомте про це у поліцію за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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