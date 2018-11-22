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Перші пацієнти: у волинському перинатальному народилося двоє хлопчиків

Перші пацієнти: у волинському перинатальному народилося двоє хлопчиків
У Волинському обласному перинатальному центрі народились перші діти.

Про це повідомила очільниця медзакладу Ірина Горавська у коментарі Волинським Новинам.

«З 12 вересня центр розпочав повноцінну роботу і приймає пацієнтів. За цей час в нас народили дві породіллі. Два хлопчики вагою 3925 і 3500 грамів. Мами і дітки в задовільному стані», – повідомила Ірина Горавська.

Нагадаємо, Волинський обласний перинатальний центр – унікальний для України заклад, який приймає породіль не тільки зі всієї Волині та України, але й, як сподівається його керівництво, прийматиме і з-за кордону.

Концепція закладу передбачає поєднання сучасних технологій та передових медичних практик з комфортом та турботою до мам, дітей та членів їхніх сімей.

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Заклад розрахований на 3 тисячі пологів в рік, 200 відвідувань поліклінічного відділення в зміну. В стаціонарі знаходяться відділення екстрагенітальної патології, патології вагітності, анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. А ще 11 сучасних індивідуальних пологових залів з двома акушерськими операційними. Облаштовані і післяпологове та надсучасне гінекологічне відділення.

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Теги: Волинський перинатальний, Луцьк, пологи
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