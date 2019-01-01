На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО

У Любешівському районі виявили чоловіків, які ловили рибу лісковими сітками.Про це повідомили у пресслужбі Волинського рибоохоронного патруля.10 вересня патруль здійснив спільний рибоохоронний рейд з працівниками роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області. Захід провели на водних об’єктів Любешівського району.Близько 7 години ранку виявили двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома лісковими сітками. У сітках знаходилась риба лящ – 16 екз. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 2 720 грн. Інцидент стався на оз. Шині, поблизу с. Лобна Любешівського району Волинської області.На винних осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду області для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів прохання повідомляти за вказаним номером телефону.