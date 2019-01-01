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На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО

На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО
У Любешівському районі виявили чоловіків, які ловили рибу лісковими сітками.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського рибоохоронного патруля.

10 вересня патруль здійснив спільний рибоохоронний рейд з працівниками роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області. Захід провели на водних об’єктів Любешівського району.

Близько 7 години ранку виявили двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома лісковими сітками. У сітках знаходилась риба лящ – 16 екз. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 2 720 грн. Інцидент стався на оз. Шині, поблизу с. Лобна Любешівського району Волинської області.

На винних осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду області для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО
На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО
На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО
На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО

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Теги: Волинь, риба, браконьєр
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