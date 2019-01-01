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Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали село Новосілки, яке належить до Зарічанської ОТГ, з висоти пташиного польоту.

Хоча село невеличке – тут мешкає близько півтисячі людей, - інформує Буг.

У селі функціонує Петропавлівська церква Київського патріархату. Працює початкова школа на 23 місця, клуб, фельдшерсько-акушерський пункт, 3 торговельних заклади.

Перші згадки про село датуються початком ХІХ ст. Тоді село належало до Володимирського повіту і підпорядковувалось Хотячівській волості.

Назва населеного пункту сама говорять за себе. «Новосілки» тлумачиться як новозбудоване село. Села з подібними назвами зустрічаються по всій Україні.


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Теги: волинське село, неймовірні краєвиди, аерозйомка
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