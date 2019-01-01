Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Показали село Новосілки, яке належить до Зарічанської ОТГ, з висоти пташиного польоту.
Хоча село невеличке – тут мешкає близько півтисячі людей, - інформує Буг.
У селі функціонує Петропавлівська церква Київського патріархату. Працює початкова школа на 23 місця, клуб, фельдшерсько-акушерський пункт, 3 торговельних заклади.
Перші згадки про село датуються початком ХІХ ст. Тоді село належало до Володимирського повіту і підпорядковувалось Хотячівській волості.
Назва населеного пункту сама говорять за себе. «Новосілки» тлумачиться як новозбудоване село. Села з подібними назвами зустрічаються по всій Україні.
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Хоча село невеличке – тут мешкає близько півтисячі людей, - інформує Буг.
У селі функціонує Петропавлівська церква Київського патріархату. Працює початкова школа на 23 місця, клуб, фельдшерсько-акушерський пункт, 3 торговельних заклади.
Перші згадки про село датуються початком ХІХ ст. Тоді село належало до Володимирського повіту і підпорядковувалось Хотячівській волості.
Назва населеного пункту сама говорять за себе. «Новосілки» тлумачиться як новозбудоване село. Села з подібними назвами зустрічаються по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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