Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Хоча село невеличке – тут мешкає близько півтисячі людей, - інформує



У селі функціонує Петропавлівська церква Київського патріархату. Працює початкова школа на 23 місця, клуб, фельдшерсько-акушерський пункт, 3 торговельних заклади.



Перші згадки про село датуються початком ХІХ ст. Тоді село належало до Володимирського повіту і підпорядковувалось Хотячівській волості.



Назва населеного пункту сама говорять за себе. «Новосілки» тлумачиться як новозбудоване село. Села з подібними назвами зустрічаються по всій Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали село Новосілки, яке належить до Зарічанської ОТГ, з висоти пташиного польоту.Хоча село невеличке – тут мешкає близько півтисячі людей, - інформує Буг. У селі функціонує Петропавлівська церква Київського патріархату. Працює початкова школа на 23 місця, клуб, фельдшерсько-акушерський пункт, 3 торговельних заклади.Перші згадки про село датуються початком ХІХ ст. Тоді село належало до Володимирського повіту і підпорядковувалось Хотячівській волості.Назва населеного пункту сама говорять за себе. «Новосілки» тлумачиться як новозбудоване село. Села з подібними назвами зустрічаються по всій Україні.

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