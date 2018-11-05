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Через пожежу на військовому полігоні закрили навчальні заклади на Харківщині

Через пожежу на військовому полігоні закрили навчальні заклади на Харківщині
У Харківській області влада міста Чугуїв закрили загальноосвітню школу та дитсадок, щоб уникнути отруєння продуктами горіння на полігоні.

Про це напередодні повідомила Чугуївська міська рада, передає Кореспондент.

"З 13 по 16 вересня включно буде припинений навчальний процес в навчальних закладах Чугуєва: Клугино-Башкірівській школі, дошкільних навчальних закладах №2 і Веселка при в / ч А-0501, що а також обмежено проведення навчальних, спортивних і культурно-масових заходів на відкритому повітрі ", - йдеться в розпорядженні міського голови.

Такі заходи введені, щоб уникнути отруєння продуктами горіння на полігоні в / ч А-0501.

Напередодні стало відомо, що на військовому полігоні в Чернігівській області зафіксований спалах настилу в лісі на площі 10 га. До гасіння пожежі залучили авіацію.

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Теги: пожежа на військовому полігоні, Харківщина, закриття навчальних закладів
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