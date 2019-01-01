Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 17:50
20-річна Діана Шабас з Нововолинська на конкурсі «Міс Україна-2019» здобула перемогу в одному з трьох головних титулів і стала «Міс Земля».
Як розповіла нововолинська красуня журналістам БУГу, вже за два тижні вона відправиться у Філіпіни для підготовки до міжнародного конкурсу «Міс Земля-2019».
"Учасниці отримали перемогу в трьох титулах і ми представлятимемо Україну на світовому рівні. Починається підготовка, пошиття вбрання. На «Міс Земля» кожна країна буде уособлювати квітку, згідно з правилами конкурсу, мені обрали соняшник. Конкурс пов'язаний з екологією, спрямований на підвищення обізнаності про проблеми навколишнього середовища", – зазначила Діана.
Нагадаємо, 12 вересня в Києві в Палаці Україна відбувся фінальний конкурс краси. На «Міс Україна» учасниці стають переможцями в трьох титулах Miss World, Miss Earth, Miss International та представляють Україну на міжнародному рівні.
Міс Земля (англ. Miss Earth) — один найпрестижніших конкурсів краси у світі разом з Міс Всесвіт, Міс Світу і Міс Інтернешнл, в якому беруть участь представниці з 90 країн. Конкурс проводиться під егідою ООН. Основна місія – збереження Землі, охорона оточуючого середовища, живої природи. Переможниця стає послом ООН з питань розвитку Програми по збереженню навколишнього середовища.
«Міс Україна» стала 23-річна Маргарита Паша, «Міс Інтернешнл» 23-річна Марина Кіосе.
Діана з Нововолинська є найвищою учасницею конкурсу, її ріст – 179 см. Успішна модель, яка має контракти в Європі та Азії. Навчається в КУК, займалася 11 років спортивно-бальними танцями, 6 років художнім мистецтвом.
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Як розповіла нововолинська красуня журналістам БУГу, вже за два тижні вона відправиться у Філіпіни для підготовки до міжнародного конкурсу «Міс Земля-2019».
"Учасниці отримали перемогу в трьох титулах і ми представлятимемо Україну на світовому рівні. Починається підготовка, пошиття вбрання. На «Міс Земля» кожна країна буде уособлювати квітку, згідно з правилами конкурсу, мені обрали соняшник. Конкурс пов'язаний з екологією, спрямований на підвищення обізнаності про проблеми навколишнього середовища", – зазначила Діана.
Нагадаємо, 12 вересня в Києві в Палаці Україна відбувся фінальний конкурс краси. На «Міс Україна» учасниці стають переможцями в трьох титулах Miss World, Miss Earth, Miss International та представляють Україну на міжнародному рівні.
Міс Земля (англ. Miss Earth) — один найпрестижніших конкурсів краси у світі разом з Міс Всесвіт, Міс Світу і Міс Інтернешнл, в якому беруть участь представниці з 90 країн. Конкурс проводиться під егідою ООН. Основна місія – збереження Землі, охорона оточуючого середовища, живої природи. Переможниця стає послом ООН з питань розвитку Програми по збереженню навколишнього середовища.
«Міс Україна» стала 23-річна Маргарита Паша, «Міс Інтернешнл» 23-річна Марина Кіосе.
Діана з Нововолинська є найвищою учасницею конкурсу, її ріст – 179 см. Успішна модель, яка має контракти в Європі та Азії. Навчається в КУК, займалася 11 років спортивно-бальними танцями, 6 років художнім мистецтвом.
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