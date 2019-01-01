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Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО

Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
20-річна Діана Шабас з Нововолинська на конкурсі «Міс Україна-2019» здобула перемогу в одному з трьох головних титулів і стала «Міс Земля».

Як розповіла нововолинська красуня журналістам БУГу, вже за два тижні вона відправиться у Філіпіни для підготовки до міжнародного конкурсу «Міс Земля-2019».

"Учасниці отримали перемогу в трьох титулах і ми представлятимемо Україну на світовому рівні. Починається підготовка, пошиття вбрання. На «Міс Земля» кожна країна буде уособлювати квітку, згідно з правилами конкурсу, мені обрали соняшник. Конкурс пов'язаний з екологією, спрямований на підвищення обізнаності про проблеми навколишнього середовища", – зазначила Діана.

Нагадаємо, 12 вересня в Києві в Палаці Україна відбувся фінальний конкурс краси. На «Міс Україна» учасниці стають переможцями в трьох титулах Miss World, Miss Earth, Miss International та представляють Україну на міжнародному рівні.

Міс Земля (англ. Miss Earth) — один найпрестижніших конкурсів краси у світі разом з Міс Всесвіт, Міс Світу і Міс Інтернешнл, в якому беруть участь представниці з 90 країн. Конкурс проводиться під егідою ООН. Основна місія – збереження Землі, охорона оточуючого середовища, живої природи. Переможниця стає послом ООН з питань розвитку Програми по збереженню навколишнього середовища.

«Міс Україна» стала 23-річна Маргарита Паша, «Міс Інтернешнл» 23-річна Марина Кіосе.

Діана з Нововолинська є найвищою учасницею конкурсу, її ріст – 179 см. Успішна модель, яка має контракти в Європі та Азії. Навчається в КУК, займалася 11 років спортивно-бальними танцями, 6 років художнім мистецтвом.

Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянка, яка стала віцеміс України, представлятиме країну на міжнародному конкурсі. ФОТО

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Теги: віцеміс України, волинянка
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