Майже 400 волинян придбали газ на зиму за літньою ціною

Майже 400 волинян взяли участь в акції “Твоя енергонезалежність”.Уперше побутові споживачі одержали право самим обирати скільки придбати газу на зиму за дешевшою, літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб. м - йдеться на сайті Луцької міськради.Споживачі можуть скористатись двома способами, щоб придбати газ на зиму за літньою ціною - онлайн в Особистому кабінеті на сайті 104.ua або, завітавши до Центрів обслуговування: в м.Луцьку (просп.Молоді, 14 А), у м.Ковелі (вул.С.Бандери, 34), в смт.Ратне (вул.Газіна,20), у м.Камені-Каширську (вул.Хотешівська, 9).За збереження придбаних запасів газу та стабільність ціни на них відповідає НАК «Нафтогаз України». Там відзначають, що акція «Твоя енергонезалежність» дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період. Традиційним для ринку газу є сезонне коливання цін, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо.“До закінчення акції “Твоя енергонезалежність” залишається два тижні і ми хочемо повідомити, що її учасниками вже можуть стати і боржники. З 9 вересня відкрита можливість купівлі запасу газу на зиму за літньою ціною для тих споживачів, які не встигли погасити заборгованість за раніше спожитий газ. Участь в акції «Твоя енергонезалежність» дозволить таким споживачам скоротити свої витрати на газ в зимовий період і направити зекономлені кошти на погашення заборгованості», - наголосив директор ТОВ “Волиньгаз збут”Максимальний обсяг закупівлі газу - до 25 тис куб.м на одне домогосподарство. Запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб.м і скористатися нею можливо в період з 23 серпня по 25 вересня. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» будуть зазначені в щомісячному рахунку за використаний газ.“Робити покупку наперед - закордонна практика. Побутові споживачі, купуючи зараз газ, економлять. Найбільше заявок від клієнтів до нас надійшло через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Цим сучасним онлайн-ресурсом користується вже більше 50 тис. волинян, майже кожен четвертий”, - зазначив начальник управління АТ “Волиньгаз”Лучанин- один із майже 9 тис. тих споживачів, які звернулись за консультацією до Центру обслуговування клієнтів. Чоловік розповів, що вирішив придбати 1 000 м.куб. природного газу на зиму.“Для моєї родини це економія за опалювальний сезон до 30%, а це близько 3 тис.грн. Шкода, що не в усіх є багато грошей, щоб наперед придбати дешевшого газу, - розповів споживач Ігор Дмитрук.Оформити та оплатити покупку можна буде в ЦОК, досить мати при собі паспорт і внести 100% оплату за куплений запас газу на зиму.