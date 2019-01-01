На Волині сумніваються, чи потрібен новий закон про бурштин. ВІДЕО





Таку думку під час суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» висловив директор КП «Волиньприродресурс» Василь Столяр, повідомляє



«У нас є закон про надра. Це аксіома законодавства про надра. Можливо, його хтось би почитав уважно… Там все написано, все розтлумачено, всім зрозуміло. Але пан Яценюк 615 постановою Кабміну все скасував. Артелі, приватний видобуток і дав на розгляд Києва як і кому що робити», - зазначив Василь Столяр.



Водночас йому імпонує думка про посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину.



«Ключовим буде питання, чи залишить держава право видобувати бурштин лише державними компаніями, чи вона дозволить видобуток ще й комунальним підприємства, як у нас «Волиньприродресурс», чи вона розширить це коло на інші приватні підприємства. Я не думаю, що вони дійдуть до поодиноких старателів, які будуть мати право видобувати, бо це буде абсолютно не контрольовано», – зазначив Денис П’ятигорець, заступник голови Волинської ОДА.



Він також додав, що не зрозуміло, за яким принципом даватимуть дозволи підприємствам: місцевим чи з будь-яких областей.



«Я думаю, що ніхто з депутатів обласної ради не буде в захваті прийдуть компанії з інших областей, які тут не живуть, які будуть відпрацьовувати наші ліси, а потім залишати ці місячні пейзажі. Я думаю, що Волинь від цього тільки програє», – коментував Денис П’ятигорець.



«Якщо закон буде прийняти, то повинно бути два суб’єкти підприємницької діяльності: держава та місцеві комунальні підприємства. Я би навіть не зав’язував сюди артіль. Бо завтра ми зібралися в артіль, накопали, а потім сказали, що у нас закінчилися кошти – і хто повинен прибирати?», – продовжив думку депутат Волиньради Святослав Кравчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні діє закон «Про надра», який міг би регулювати питання видобутку бурштину та інших копалин.Таку думку під час суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» висловив директор КП «Волиньприродресурс», повідомляє ІА "Конкурент ".«У нас є закон про надра. Це аксіома законодавства про надра. Можливо, його хтось би почитав уважно… Там все написано, все розтлумачено, всім зрозуміло. Але пан Яценюк 615 постановою Кабміну все скасував. Артелі, приватний видобуток і дав на розгляд Києва як і кому що робити», - зазначив Василь Столяр.Водночас йому імпонує думка про посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину.«Ключовим буде питання, чи залишить держава право видобувати бурштин лише державними компаніями, чи вона дозволить видобуток ще й комунальним підприємства, як у нас «Волиньприродресурс», чи вона розширить це коло на інші приватні підприємства. Я не думаю, що вони дійдуть до поодиноких старателів, які будуть мати право видобувати, бо це буде абсолютно не контрольовано», – зазначив, заступник голови Волинської ОДА.Він також додав, що не зрозуміло, за яким принципом даватимуть дозволи підприємствам: місцевим чи з будь-яких областей.«Я думаю, що ніхто з депутатів обласної ради не буде в захваті прийдуть компанії з інших областей, які тут не живуть, які будуть відпрацьовувати наші ліси, а потім залишати ці місячні пейзажі. Я думаю, що Волинь від цього тільки програє», – коментував Денис П’ятигорець.«Якщо закон буде прийняти, то повинно бути два суб’єкти підприємницької діяльності: держава та місцеві комунальні підприємства. Я би навіть не зав’язував сюди артіль. Бо завтра ми зібралися в артіль, накопали, а потім сказали, що у нас закінчилися кошти – і хто повинен прибирати?», – продовжив думку депутат Волиньради

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