«Благодійність замість квітів»: на Волині батьки зібрали гроші для онкохворих дітей
Сьогодні, 14:45
У Камінь-Каширському районі першокласники Підцир'ївської ЗОШ замість того, аби придбати букети, що їх зазвичай дарують педагогам у День знань, зібрали кошти на благодійність.
Відтак 1110 гривень направлять на лікування онкохворих дітей, - інформує Полісся.
Благодійну акцію до Дня знань ініціювала учителька молодших класів Наталія Михайлюк. Батьки першачків підтримали пропозицію педагога. Отож гроші, які мали б витратити на квіти, а це більше тисячі гривень, спрямували на добру справу.
"Квіти швидко зав’януть, а матеріальна допомога дозволить змінити життя не однієї дитини на краще", — переконує Наталя Петрівна.
Усі зібрані кошти, передадуть до волонтерського Міжнародного фонду "Таблеточки".
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Відтак 1110 гривень направлять на лікування онкохворих дітей, - інформує Полісся.
Благодійну акцію до Дня знань ініціювала учителька молодших класів Наталія Михайлюк. Батьки першачків підтримали пропозицію педагога. Отож гроші, які мали б витратити на квіти, а це більше тисячі гривень, спрямували на добру справу.
"Квіти швидко зав’януть, а матеріальна допомога дозволить змінити життя не однієї дитини на краще", — переконує Наталя Петрівна.
Усі зібрані кошти, передадуть до волонтерського Міжнародного фонду "Таблеточки".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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