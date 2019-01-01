«Благодійність замість квітів»: на Волині батьки зібрали гроші для онкохворих дітей





Відтак 1110 гривень направлять на лікування онкохворих дітей, - інформує



Благодійну акцію до Дня знань ініціювала учителька молодших класів Наталія Михайлюк. Батьки першачків підтримали пропозицію педагога. Отож гроші, які мали б витратити на квіти, а це більше тисячі гривень, спрямували на добру справу.



"Квіти швидко зав’януть, а матеріальна допомога дозволить змінити життя не однієї дитини на краще", — переконує Наталя Петрівна.



Усі зібрані кошти, передадуть до волонтерського Міжнародного фонду "Таблеточки".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі першокласники Підцир'ївської ЗОШ замість того, аби придбати букети, що їх зазвичай дарують педагогам у День знань, зібрали кошти на благодійність.Відтак 1110 гривень направлять на лікування онкохворих дітей, - інформує Полісся. Благодійну акцію до Дня знань ініціювала учителька молодших класів. Батьки першачків підтримали пропозицію педагога. Отож гроші, які мали б витратити на квіти, а це більше тисячі гривень, спрямували на добру справу."Квіти швидко зав’януть, а матеріальна допомога дозволить змінити життя не однієї дитини на краще", — переконує Наталя Петрівна.Усі зібрані кошти, передадуть до волонтерського Міжнародного фонду "Таблеточки".

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