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«Благодійність замість квітів»: на Волині батьки зібрали гроші для онкохворих дітей

«Благодійність замість квітів»: на Волині батьки зібрали гроші для онкохворих дітей
У Камінь-Каширському районі першокласники Підцир'ївської ЗОШ замість того, аби придбати букети, що їх зазвичай дарують педагогам у День знань, зібрали кошти на благодійність.

Відтак 1110 гривень направлять на лікування онкохворих дітей, - інформує Полісся.

Благодійну акцію до Дня знань ініціювала учителька молодших класів Наталія Михайлюк. Батьки першачків підтримали пропозицію педагога. Отож гроші, які мали б витратити на квіти, а це більше тисячі гривень, спрямували на добру справу.

"Квіти швидко зав’януть, а матеріальна допомога дозволить змінити життя не однієї дитини на краще", — переконує Наталя Петрівна.

Усі зібрані кошти, передадуть до волонтерського Міжнародного фонду "Таблеточки".


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Теги: "Благодійність замість квітів", волинська школа
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