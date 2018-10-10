Шахраї ошукали двох волинян на великі суми





Про це повідомили у



Так, у Луцьку правопорушники, представившись працівниками служби безпеки банку, повідомили неправдиву інформацію щодо банківських карток потерпілих, ошукали двох громадян на 27 тис. 200 грн. Ще один лучанин, під приводом зателефонувати, позбувся мобільного телефону.



У Нововолинську 30-річного місцевого жителя ошукали на понад 15 тис. гривень під час купівлі товарів через Інтернет.



Поліція Волині застерігає, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків. Працівники банківських установ навіть у вихідні чи святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі.



Якщо про проблеми з платіжною карткою чи рахунком вам повідомляють телефоном, зателефонуйте у банк та особисто з'ясуйте ситуацію.



Правоохоронці закликають громадян бути обачними та берегти своє майно і гроші від злочинних посягань.



У разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільнення родичів від кримінальної відповідальності, правоохоронці просять невідкладно телефонувати за номером служби «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє лучан та мешканець Нововолинська стали жертвами шахраїв.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Так, у Луцьку правопорушники, представившись працівниками служби безпеки банку, повідомили неправдиву інформацію щодо банківських карток потерпілих, ошукали двох громадян на 27 тис. 200 грн. Ще один лучанин, під приводом зателефонувати, позбувся мобільного телефону.У Нововолинську 30-річного місцевого жителя ошукали на понад 15 тис. гривень під час купівлі товарів через Інтернет.

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