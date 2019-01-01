У Польщі затримали 26 українців, які підпільно виготовляли сигарети





Про це повідомляє



Так, незаконний об'єкт діяв на території Равського повіту (Мазовецьке воєводство). Звідти вилучили майже 800 тисяч сигарет, обладнання та сировину для їхнього виробництва. Вартість вищевказаного попередньо оцінюється в 800 тисяч злотих. Крім цього, прикордонники знайшли на місці та вилучили також 100 тис злотих готівкою.



Працювали в нелегальному цеху виключно громадяни України.



Підозрюють, що їхня незаконна діяльність з виробництва та реалізації підакцизних товарів могла нанести збитки польській казні в цілому на 10 мільйонів злотих.



Усім затриманим пред'явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі, а також у фінансово-податкових злочинах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники затримали "на гарячому" 26 українців у підпільному цеху з виробництва сигарет.Про це повідомляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби.Так, незаконний об'єкт діяв на території Равського повіту (Мазовецьке воєводство). Звідти вилучили майже 800 тисяч сигарет, обладнання та сировину для їхнього виробництва. Вартість вищевказаного попередньо оцінюється в 800 тисяч злотих. Крім цього, прикордонники знайшли на місці та вилучили також 100 тис злотих готівкою.Працювали в нелегальному цеху виключно громадяни України.Підозрюють, що їхня незаконна діяльність з виробництва та реалізації підакцизних товарів могла нанести збитки польській казні в цілому на 10 мільйонів злотих.Усім затриманим пред'явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі, а також у фінансово-податкових злочинах.

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