вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі затримали 26 українців, які підпільно виготовляли сигарети

У Польщі затримали 26 українців, які підпільно виготовляли сигарети
Польські прикордонники затримали "на гарячому" 26 українців у підпільному цеху з виробництва сигарет.

Про це повідомляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби.

Так, незаконний об'єкт діяв на території Равського повіту (Мазовецьке воєводство). Звідти вилучили майже 800 тисяч сигарет, обладнання та сировину для їхнього виробництва. Вартість вищевказаного попередньо оцінюється в 800 тисяч злотих. Крім цього, прикордонники знайшли на місці та вилучили також 100 тис злотих готівкою.

Працювали в нелегальному цеху виключно громадяни України.

Підозрюють, що їхня незаконна діяльність з виробництва та реалізації підакцизних товарів могла нанести збитки польській казні в цілому на 10 мільйонів злотих.

Усім затриманим пред'явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі, а також у фінансово-податкових злочинах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, підпільний цей, сигарети, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
Для заохочення луцьких освітян з бюджету міста виділять додаткові кошти
Сьогодні, 16:04
У Польщі затримали 26 українців, які підпільно виготовляли сигарети
Сьогодні, 15:42
У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень
Сьогодні, 15:35
У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
Сьогодні, 15:29
Шахраї ошукали двох волинян на великі суми
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
У Польщі автобус із українцями потрапив у аварію У Польщі автобус із українцями потрапив у аварію
09 вересень, 17:06
В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
04 вересень, 23:31
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
11 липень, 13:57
Український автобус з пасажирами потрапив в аварію у Польщі Український автобус з пасажирами потрапив в аварію у Польщі
07 липень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для заохочення луцьких освітян з бюджету міста виділять додаткові кошти
Сьогодні, 16:04
 0
У Польщі затримали 26 українців, які підпільно виготовляли сигарети
Сьогодні, 15:42
 0
У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень
Сьогодні, 15:35
 0
У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
Сьогодні, 15:29
 0
Шахраї ошукали двох волинян на великі суми
Сьогодні, 15:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿