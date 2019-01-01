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У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень

У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій зловмисники розбили вікно та обікрали гараж.

Про це повідомляють у місцевому відділі поліції, пише БУГ.

Приміщення 33-річна мешканка вулиці Поліської Січі орендувала. Там зберігалося електрообладнання.

Так, злодії винесли зварювальний апарат, дві «болгарки», набори інструментів, підвісний телевізор.

Сума завданих збитків становить 38 тисяч 500 гривень.

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Теги: крадіжка, гараж, Волинь
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