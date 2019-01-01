У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень





Про це повідомляють у місцевому відділі поліції, пише



Приміщення 33-річна мешканка вулиці Поліської Січі орендувала. Там зберігалося електрообладнання.



Так, злодії винесли зварювальний апарат, дві «болгарки», набори інструментів, підвісний телевізор.



Сума завданих збитків становить 38 тисяч 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій зловмисники розбили вікно та обікрали гараж.Про це повідомляють у місцевому відділі поліції, пише БУГ Приміщення 33-річна мешканка вулиці Поліської Січі орендувала. Там зберігалося електрообладнання.Так, злодії винесли зварювальний апарат, дві «болгарки», набори інструментів, підвісний телевізор.Сума завданих збитків становить 38 тисяч 500 гривень.

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