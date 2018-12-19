Для заохочення луцьких освітян з бюджету міста виділять додаткові кошти





Про це говорили 13 вересня під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - пишуть



Як пояснила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, серед прогнозованих суспільних, економічних, фінансових та юридичних наслідків прийняття рішення – фінансування програми щодо здійснення заходів, спрямованих на впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів: вручення стипендій, премій міського голови педагогам, викладачам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю, премії за результатами конкурсу «Успішний педагог».



Так, загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 168 мільйонів 104 тисяч гривень. У тому числі 153 мільйони 204,8 тисячі коштів міського бюджету та 14 мільйонів 900 тисяч гривень з інших джерел.



Тому для того, аби продовжити впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів, а також для вручення стипендій, премій міського голови педагогам, викладачам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю, премії за результатами конкурсу «Успішний педагог», депутати Луцької міської ради вирішили внести зміни до бюджету.



Зокрема, до внесення змін до Програми у 2018 році на заохочення педагогів виділяли 402, 8 тисяч гривень; у 2019-му – 408,8 тисячі, а у 2020-му планували виділити 414 тисяч гривень . Усього – 1 мільйон 225,6 тисячі.



Після внесення змін ці показники дещо змінилися: так, у 2019-му та 2020-му роках на заохочення педагогів виділять по 497 тисяч гривень щороку. Тепер у період з 2018 по 2020 рік ця сума становитиме 1 мільйон 396 тисяч гривень.



«Такі зміни ми пропонуємо внести з метою пропагування найкращих здобутків педагогів у роботі з обдарованими дітьми», – зазначила Лещенко.



Так, члени профільної комісії таку ініціативу підтримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із збільшенням обсягів фінансування на виплату премії «Успішний педагог на 2019-2021 роки» виникла необхідність внести зміни до Комплексної програми розвитку освіти міста на 2018-2020 роки.Про це говорили 13 вересня під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - пишуть Волинські новини Як пояснила начальниця управління освіти Луцької міської ради, серед прогнозованих суспільних, економічних, фінансових та юридичних наслідків прийняття рішення – фінансування програми щодо здійснення заходів, спрямованих на впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів: вручення стипендій, премій міського голови педагогам, викладачам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю, премії за результатами конкурсу «Успішний педагог».Так, загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 168 мільйонів 104 тисяч гривень. У тому числі 153 мільйони 204,8 тисячі коштів міського бюджету та 14 мільйонів 900 тисяч гривень з інших джерел.Тому для того, аби продовжити впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів, а також для вручення стипендій, премій міського голови педагогам, викладачам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю, премії за результатами конкурсу «Успішний педагог», депутати Луцької міської ради вирішили внести зміни до бюджету.Зокрема, до внесення змін до Програми у 2018 році на заохочення педагогів виділяли 402, 8 тисяч гривень; у 2019-му – 408,8 тисячі, а у 2020-му планували виділити 414 тисяч гривень . Усього – 1 мільйон 225,6 тисячі.Після внесення змін ці показники дещо змінилися: так, у 2019-му та 2020-му роках на заохочення педагогів виділять по 497 тисяч гривень щороку. Тепер у період з 2018 по 2020 рік ця сума становитиме 1 мільйон 396 тисяч гривень.«Такі зміни ми пропонуємо внести з метою пропагування найкращих здобутків педагогів у роботі з обдарованими дітьми», – зазначила Лещенко.Так, члени профільної комісії таку ініціативу підтримали.

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