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У луцький парк привезли нові машинки для автодрому

У луцький парк привезли нові машинки для автодрому
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки оновили автодром.

Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.

"Важко. Дуже важко було спостерігати майже 2 місяці, як на світовій мапі рухалось судно Ever Unicorn з обіцяними лучанам новенькими автомобілями на Автдром. І нарешті "чудо" збулось!

Вантаж "зійшов" на український берег і в найближчий понеділок вирушає до Луцька, де його чекає процедура розмитнення і пуску", - йдеться у дописі.

Уже на наступні вихідні, 21-22 вересня, лучан запрошують оцінити оновлений автодром.

Зауважують, перших сто користувачів Facebook за активне поширення попереднього допису про автомобілі отримають свій акційний безкоштовний заїзд.

Також зазначають, що паркові атракціони працюватимуть щоденно, доки гарна погода. А новий автодром - і круглий рік.

У луцький парк привезли нові машинки для автодрому


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Теги: центральний парк, Луцьк, оновлений автодром
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Коментарі 1
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Нові? Схоже євробляхи))
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